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الرئيسية | حوادث | مواجهات دامية بين مهاجري "مخيم أولاد زيان"‎

مواجهات دامية بين مهاجري "مخيم أولاد زيان"‎

مواجهات دامية بين مهاجري "مخيم أولاد زيان"‎
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 19 مارس 2019 - 15:45

شهد مخيم "أولاد زيان" بالدار البيضاء مناوشات كلامية بين بعض المهاجرين الذين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تطورت في ما بعد إلى مواجهات دموية أسفرت عن إصابة أحدهم بطعنات خطيرة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

ودخلت عناصر الشرطة على الخط فور علمها بالجريمة، بعدما توصلت بإشعارات من قبل الساكنة التي تقيم جوار المحطة الطرقية "أولاد زيان"، إذ فتحت تحقيقا موسعا بغرض معرفة دواعي المواجهة التي نشبت بين الطرفين، والتي تسببت في استنفار أمني طيلة الليلة الماضية، تحسّبا لاندلاع مواجهات أخرى في أوقات متأخرة من الليل.

وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المتورط في الجريمة مازال فارا من العدالة، في حين أن الأبحاث الأمنية جارية على قدم وساق بغية كشف مكان اختبائه.

وطالب العشرات من السكان الذين يقيمون في الضواحي، في تصريحات إعلامية، بوضع حد لـ"حالة التسيب الذي تطغى على المكان"، مبرزين أن "المناوشات تحدث بشكل يومي، لكنها تطورت هذه المرة إلى ما لا تحمد عقباه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريان ملوك الثلاثاء 19 مارس 2019 - 15:56
دويلات في وسط الدار البيضاء اللهم ان هذا لمنكر واصبحت هذه الرقعة منطقة أدغال واللاقانون لا تدخل في سلطات الدولة !! والبقية ستاتي !!
المهاجرين نعم ولكن من أعطى الأوامر لسماح لهم بالمجيء يجب ان يوفر لهم ضروف الحياة لا ان ينتقم من المواطن بقذف هولاء بين الشعب دون مراعاة المشاكل الخطيرة التي تترتب عن ذلك !!
اكيد هناك شيءا ما يقع !! اكيد هناك مخطط رهيب
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30
2 - محمد الزموري الثلاثاء 19 مارس 2019 - 16:08
كلمة الحق تقال هؤلاء المهاجرين ماذا ننتظر منهم غير ما لا تحمد عقباه إنسان إفريقي خرج من بلاده خاوي الوفاض ليس لا بمعلم ولا طبيب ولا مهندس ولا أي شيء يذكر سوى أنه انضم إلى الباعة المتجولين واستولوا على الملك العمومي في كل مكان وحتى أنهم بدؤوا بالنصب والإحتيال على المواطنين في بعض الأمور كبيع بعض الكريمات وحبوب التهيج والقوة المجهولة المصدر والتي أدت بالبعض إلى حالات خطيرة وحتى أن البعض منهم يتعاطى الإجرام ونحن لا ينقصنا هذا نحن لسنا عنصريين ولكن كلمة الحق تقال وكما قال الشاعر إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا.
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19
3 - كحلوش الثلاثاء 19 مارس 2019 - 16:20
فار من العدالة أي عدالة وهو اصلا وجوده غير شرعي وحتى وثيقة ماعندو والمشكل الكبير كلهم كايتشابهو.......
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27
4 - ملاحظ الثلاثاء 19 مارس 2019 - 16:32
انها نتائج سياسة جنوب جنوب ورابح رابح والقادم احلى
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