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كُتّاب وآراء
مواجهات دامية بين مهاجري "مخيم أولاد زيان"
شهد مخيم "أولاد زيان" بالدار البيضاء مناوشات كلامية بين بعض المهاجرين الذين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تطورت في ما بعد إلى مواجهات دموية أسفرت عن إصابة أحدهم بطعنات خطيرة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
ودخلت عناصر الشرطة على الخط فور علمها بالجريمة، بعدما توصلت بإشعارات من قبل الساكنة التي تقيم جوار المحطة الطرقية "أولاد زيان"، إذ فتحت تحقيقا موسعا بغرض معرفة دواعي المواجهة التي نشبت بين الطرفين، والتي تسببت في استنفار أمني طيلة الليلة الماضية، تحسّبا لاندلاع مواجهات أخرى في أوقات متأخرة من الليل.
وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المتورط في الجريمة مازال فارا من العدالة، في حين أن الأبحاث الأمنية جارية على قدم وساق بغية كشف مكان اختبائه.
وطالب العشرات من السكان الذين يقيمون في الضواحي، في تصريحات إعلامية، بوضع حد لـ"حالة التسيب الذي تطغى على المكان"، مبرزين أن "المناوشات تحدث بشكل يومي، لكنها تطورت هذه المرة إلى ما لا تحمد عقباه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
المهاجرين نعم ولكن من أعطى الأوامر لسماح لهم بالمجيء يجب ان يوفر لهم ضروف الحياة لا ان ينتقم من المواطن بقذف هولاء بين الشعب دون مراعاة المشاكل الخطيرة التي تترتب عن ذلك !!
اكيد هناك شيءا ما يقع !! اكيد هناك مخطط رهيب