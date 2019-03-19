حوادث السير بالمدن .. 23 قتيلا و1993 جريحا

هسبريس - و.م .ع

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 1993 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1516 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 41 ألف و208 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و995 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 27 ألف و213 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و10 ألف و950 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4660 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9127 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 208 مركبة.