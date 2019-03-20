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جثة معلقة بحبل تستنفر الأمنيّين في مدينة الناظور
الأربعاء 20 مارس 2019 - 13:16
استنفر عثور مواطنينعلى جثة معلقة بحبل، خلف مؤسسة تعليمية وسط الناظور، عناصر الشرطة القضائية والعلمية والسلطة المحلية، التي انتقلت إلى المكان.
وحسب التحقيقات الأولية فإن الأمر يتعلق بشاب في الأربعينيات من العمر؛ كما باشرت العناصر الأمنية تحرياتها بمسح محيط الواقعة، والاستماع إلى بعض القاطنين بالمكان.
وتم نقل الجثة إلى المستودع البلدي للجثامين بالمستشفي الحسني في الناظور، لتشريحها من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.