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كُتّاب وآراء
الدرك يضبط سيارة محملة بالشيرا بمدخل مدينة فاس
تمكنت فرقة الدراجين، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، الأربعاء، من إيقاف سائق سيارة خفيفة، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، ومرافق له، في مثل عمره، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة مخدر الشيرا والاتجار فيه.
ووفق مصدر هسبريس، فقد جرى إيقاف الشخصين المشتبه فيهما بسد قضائي يقيمه الدرك الملكي قرب محطة الأداء، التابعة للطريق السيار، غرب مدينة فاس، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور على 17 كيلوغراما من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح كانت مخبأة بإحكام بالمركبة التي كان يستقلها المعيين بالأمر.
وقد احتفظت المصالح المختصة، حسب المصدر ذاته، بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.