24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:4017:0219:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. المهرجان المتوسطي للشعر بالمضيق يكرم المريني (5.00)

  2. صدمة "مي عيشة" بالقنيطرة (5.00)

  3. نيوزيلندا تقرر بث صلاة الجمعة إذاعيا وتلفزيونيا (5.00)

  4. الساعة: انحراف الحكومة والقاضي الدستوري (5.00)

  5. المغرب يُبقي "التركيبة الخماسية" في مباحثات جنيف حول الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يضبط سيارة محملة بالشيرا بمدخل مدينة فاس

الدرك يضبط سيارة محملة بالشيرا بمدخل مدينة فاس

الدرك يضبط سيارة محملة بالشيرا بمدخل مدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 21 مارس 2019 - 04:25

تمكنت فرقة الدراجين، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، الأربعاء، من إيقاف سائق سيارة خفيفة، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، ومرافق له، في مثل عمره، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة مخدر الشيرا والاتجار فيه.

ووفق مصدر هسبريس، فقد جرى إيقاف الشخصين المشتبه فيهما بسد قضائي يقيمه الدرك الملكي قرب محطة الأداء، التابعة للطريق السيار، غرب مدينة فاس، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور على 17 كيلوغراما من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح كانت مخبأة بإحكام بالمركبة التي كان يستقلها المعيين بالأمر.

وقد احتفظت المصالح المختصة، حسب المصدر ذاته، بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.