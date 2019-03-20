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الرئيسية | حوادث | الأمن يحجز قرابة طنين من الشيرا قرب بلقصيري‎

الأمن يحجز قرابة طنين من الشيرا قرب بلقصيري‎

الأمن يحجز قرابة طنين من الشيرا قرب بلقصيري‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 مارس 2019 - 19:23

تواصل المصالح الأمنية بالمغرب حربها ضد تجارة الممنوعات بمختلف أنواعها، حيث أفضى تنسيق أمني إلى حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا، نواحي مشرع بلقصيري.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من حجز طن و881 كيلوغراما من مخدر الشيرا، محملة في سيارة من الحجم الكبير، على مستوى الطريق الرابطة بين مشرع بلقصيري ودار الكداري.

الأبحاث والتحريات الأمنية، يقول البلاغ، لا تزال متواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها الوطنية وارتباطاتها المحتملة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

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