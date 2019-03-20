"الديستي" توقف أربعة "متطرفين" في جهة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع الدرك الملكي بإقليم الحوز ومراكش وقلعة السراغنة، اليوم الأربعاء، أربعة عناصر مشتبه في انتمائها لمجموعة متطرفة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين يتوزعون على مراكز ترابية مختلفة، هي مركز جماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز، وجماعة السعادة وحربيل بإقليم مراكش، والمركز الترابي رأس العين بإقليم السراغنة.

وأضافت المصادر نفسها أن التحقيق الذي أشرفت عليه عناصر المديرية العامة للتراب الوطني أسفر عن إطلاق سراح واحد من الموقوفين، فيما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى الرباط ووضعهم رهن الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معهم في المنسوب إليهم، قبل احالتهم على المحكمة المختصة بمدينة سلا.