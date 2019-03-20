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الرئيسية | حوادث | الغموض يلفّ غرق شابة في "كورنيش" الجديدة

الغموض يلفّ غرق شابة في "كورنيش" الجديدة

الغموض يلفّ غرق شابة في "كورنيش" الجديدة
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 20 مارس 2019 - 21:54

أفادت مصادر هسبريس بأن شابّة عشرينية قضت نحبها غرقا، مساء اليوم الأربعاء، في "كورنيش" الجديدة، على مستوى شارع النصر، مباشرة بعد احتراق منزل كانت تقطنه في درب بوعلي بحي المنار.

وزادت المصادر ذاتها أن الشابة "غ، ط"، المزدادة سنة 1995، كانت قيد حياتها تقطن بمنزل بدرب بوعلي شبت فيه النيران بسبب أسطوانة غاز، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثة الهالكة جرى انتشالها مساء اليوم ذاته وتوجيهها إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح، لكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بانتحار أم غرق عرضي، وتحديد العلاقة بين وفاة الشابة غرقا واندلاع النيران في المنزل الذي كانت تقطنه.

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