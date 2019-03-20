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الرئيسية | حوادث | سقوط من مرتفع ينهي حياة راعي غنم قرب زاكورة

سقوط من مرتفع ينهي حياة راعي غنم قرب زاكورة

سقوط من مرتفع ينهي حياة راعي غنم قرب زاكورة
هسبريس من زاكورة
الأربعاء 20 مارس 2019 - 23:20

لقي طفل يبلغ من العمر 14 عاما مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من مرتفع جبلي بضواحي الجماعة الترابية أيت ولال بإقليم زاكورة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية سقط بشكل مفاجئ أثناء رعيه الغنم بالقرب من مسكن أسرته بدوار زكيكي، نتيجة فقدانه التوازن، ليتم نقله إلى المركز الصحي بالنقوب، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة جراء إصابته بنزيف داخلي.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالنقوب انتقلت إلى عين المكان، الذي يبعد عن مركز الجماعة بحوالي 30 كيلومترا، وفتحت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية لوفاة الضحية، فيما نقلت جثته إلى مستودع الأموات بزاكورة.

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