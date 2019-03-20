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الرئيسية | حوادث | حريق يلتهم مصنع نسيج بمنطقة اكزناية بطنجة

حريق يلتهم مصنع نسيج بمنطقة اكزناية بطنجة

حريق يلتهم مصنع نسيج بمنطقة اكزناية بطنجة
هسبريس من طنجة
الأربعاء 20 مارس 2019 - 22:24

شب حريق ضخم، حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بأحد مصانع النسيج بالمنطقة الصناعية لكزناية بطنجة.

وتضاربت الأقوال حول سبب الحريق بين وجود تماس كهربائي، وبين نشوبه في أحد الخزانات الخاصة بالمصنع ذاته.

وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى المنطقة الصناعية من أجل السيطرة على الحريق الذي تقول المعلومات الأولية إنه لم يخلف أية خسائر بشرية إلى حد اللحظة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من إسبانيا الأربعاء 20 مارس 2019 - 22:48
الله يلطف بنا الله يعوض على أصحاب المعمل.. و المشكل أن العمال مساكن اللي كيتمعشو من المصنع غدي يلقاو راسهم بلا خدمة إلى حين إصلاحه.. الرزاق الله
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