حريق يلتهم مصنع نسيج بمنطقة اكزناية بطنجة

هسبريس من طنجة

شب حريق ضخم، حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بأحد مصانع النسيج بالمنطقة الصناعية لكزناية بطنجة.

وتضاربت الأقوال حول سبب الحريق بين وجود تماس كهربائي، وبين نشوبه في أحد الخزانات الخاصة بالمصنع ذاته.

وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى المنطقة الصناعية من أجل السيطرة على الحريق الذي تقول المعلومات الأولية إنه لم يخلف أية خسائر بشرية إلى حد اللحظة.