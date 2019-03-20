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الرئيسية | حوادث | إصابات في فض الأمن لمسيرة "المتعاقدين" بطاطا

إصابات في فض الأمن لمسيرة "المتعاقدين" بطاطا

إصابات في فض الأمن لمسيرة "المتعاقدين" بطاطا
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 20 مارس 2019 - 23:59

نُقل خمسة أساتذة من المتعاقدين، أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، في حالة صحية وصفت بالخطيرة، إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أثناء تدخل القوات العمومية، مساء الأربعاء، لفض مسيرة احتجاجية كانت متجهة صوب ساحة العلويين.

وأسفر التدخل الأمني في حق الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أساتذة، يخضعون للعلاج بالمركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا، حيث احتشدت فعاليات نقابية وجمعوية وحقوقية لتتبع حالة المصابين، وفق ما نقله شهود ضمن إفادات لهسبريس.

مصطفة بوشيت، المنسق الإقليمي لـ"الأساتذة المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد" بطاطا، قال ضمن اتصال أجرته معه هسبريس إن "الأساتذة المتعاقدين كانوا قد خاضوا اعتصاما أمام مديرية التعليم بطاطا لمدة 24 ساعة، وبعد تنفيذ مسيرة ليلية بالشموع، تدخلت قوات الأمن بعنف، مما أدى إلى تسجيل إصابات خطيرة، سمتها كسور ورضوض وجروح بليغة في صفوف المحتجين".

وأضاف المتحدّث أن القوات الأمنية، "بالإضافة إلى توجيه ضرباتها إلى الأساتذة في مناطق حساسة من أجسادهم، عمدت إلى مصادرة هواتف العديد منهم ومعدات لوجستيكية خاصة بالتنسيقية المحلية".

وعبّر المنسق الإقليمي ذاته عن الإدانة والاستنكار "لهذا التدخل القمعي والوحشي، الذي أبان عن وجود تعليمات لاستهداف المحتجين في مناطق حساسة من أجسادهم"، مضيفا: "سنواصل، يوم غد، أشكالا احتجاجية تنديدية بهذا التدخل الهمجي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - samir الخميس 21 مارس 2019 - 00:31
اللهم إن هذا لمنكر ، تستهدفون شبابا واعيا ومثقفا بالهراوات التي لا ينالها حتى عتاة المجرمين ، مع الضرب على الرأس وفي الأضلاع ، فهل المحتجون يمثلون خطرا على الأمن العام ليعاملوا بهذه الطريقة الوحشية ، أم هي رسالة بأن الذي يناضل من أجب حقه سيناله هذا القمع ، ما فهمته أنك حين تحمل سيفا في الشارع فستعتقل بكل لباقة وبدون تعنيف وإن طالبت بحقك فسوف يتم نحطيم أضلاعك
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-8
2 - شكرا الخميس 21 مارس 2019 - 00:43
تحية اجلال و احترام لرجال الشرطة الدين يضحون بأنفسهم في سبيل راحتنا...هؤلاء الأساتذة تجاوزوا الحدود يجب طردهم فورا حفاظا على السير العادي للمدرسة
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-3
3 - استاذ مرسم الخميس 21 مارس 2019 - 00:43
حكومة اللاعدالة واللاتنمية. اهكذا يكرم من علمكم
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-3
4 - المغدد الخميس 21 مارس 2019 - 00:44
إصابات في فض الأمن لمسيرة "المتعاقدين" بطاطا
يا السي أمزازي، ألم يقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أتحب لنفسك، كأستاذ، ما جرى وما يجري لزملائك المضربين؟ ألم يقل نبينا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أينك من كل هذا يا أستاذ؟
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-10
5 - said الخميس 21 مارس 2019 - 00:55
من المصابين صديقي المثقف و المتميز الحاصل على شهادة الماستر و الطالب الباحث في الدكتوراه, للأسف هذا مصير المتفوقين في المغرب
الله يخلينا غير مكلخين و عظامنا صحاح
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