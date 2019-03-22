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جمارك فرخانة تحجز سلعا مهربة من ثغر مليلية
الجمعة 22 مارس 2019 - 03:12
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "فرخانة" من إحباط عملية تهريب كمية من مفاتيح التخزين وعلب من الفحم المستعمل لتدخين "الشيشة".
وقد مكن تفتيش سيارة مرقمة بإسبانيا من حجز 750 مفتاحا للتخزين، و3060 وحدة من علب الفحم المستعمل لتدخين "النرجيلة" المهربة من مدينة مليلية.
وقد جرى إيقاف السائق الخمسيني، وتسليمه إلى المصالح الأمنية من أجل تعميق البحث معه؛ فيما قُطرت السيارة إلى مقر إدارة الجمارك.