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الرئيسية | حوادث | معطيات أمنية تطيح بمروجَي مخدرات في مراكش

معطيات أمنية تطيح بمروجَي مخدرات في مراكش

معطيات أمنية تطيح بمروجَي مخدرات في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 21 مارس 2019 - 16:15

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية "المدينة جليز"، في مراكش، شخصين من أجل حيازة وترويج المخدرات وأقراص الهلوسة.

وقالت مصادر أمنية، لهسبريس، إن هذا التوقيف "جاء من خلال عمل أمني مشترك، استثمرت فيه عناصر الدائرة الأمنية الأولى معلومات دقيقة، وفرتها المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، في نصب كمين محكم مكنها من توقيف أحد المشتبه بهما على مستوى الحي الشتوي بجليز، متلبسا بحيازة مجموعة من أقراص الهلوسة".

وتابعت المصادر نفسها: "بعدها تمكنت عناصر الأمن من الوصول إلى مزوده الرئيسي، الذي اتخذ من عمله بإحدى المكتبات بالقرب من الحي الجامعي وسيلة للتمويه على نشاطه المحظور".

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، قامت عناصر الأمن بتفتيش محكم للموقوفين، أسفر عن حجز حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، و107 أقراص هلوسة، و36 "كموسة" من مسحوق "الكيف"، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، ومبلغ مالي متحصل من ترويج المخدرات.

يذكر أن مصالح الأمن وضعت، بأمر من النيابة العامة المختصة، المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، في أفق الوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في القضية نفسها.

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