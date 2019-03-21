24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما أشهر الوزاني "سيف النقد" على الفساد السياسي في المغرب
- لغة الضَّاد ومَدىَ تأثيرِهَا في اللّغة الإسبانيّة
- مصرع طفل بصعقة كهربائية
- توقيف "سائق أجرة مزيف" يثير مخاوف بطنجة
- تصنيف الأفلام في "التمييز الجنسي" .. تطبيق هاتفي يتولى المهمة
الري المَوضعي .. مخطط إستراتيجي لاقتصاد الماء ورفع إنتاج الفلاحة (5.00)
هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات (5.00)
عائلات تشكو "التعذيب والترحيل والإساءة" إلى معتقلي الريف بالسجون (5.00)
- مديرو مؤسسات تعليمية يرفضون "كسر عظام" الأساتذة المتعاقدين - (105)
- الرئيس المصري ينفخ في "رماد نزاع الصحراء" بالاتحاد الإفريقي - (94)
- رئيس الحكومة: لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي لأساتذة الأكاديميات - (83)
- أكاديميات تصرف أجور المتعاقدين .. أساتذة: حملة لتفتيت الوحدة - (75)
- هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معطيات أمنية تطيح بمروجَي مخدرات في مراكش
أوقفت مصالح المنطقة الأمنية "المدينة جليز"، في مراكش، شخصين من أجل حيازة وترويج المخدرات وأقراص الهلوسة.
وقالت مصادر أمنية، لهسبريس، إن هذا التوقيف "جاء من خلال عمل أمني مشترك، استثمرت فيه عناصر الدائرة الأمنية الأولى معلومات دقيقة، وفرتها المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، في نصب كمين محكم مكنها من توقيف أحد المشتبه بهما على مستوى الحي الشتوي بجليز، متلبسا بحيازة مجموعة من أقراص الهلوسة".
وتابعت المصادر نفسها: "بعدها تمكنت عناصر الأمن من الوصول إلى مزوده الرئيسي، الذي اتخذ من عمله بإحدى المكتبات بالقرب من الحي الجامعي وسيلة للتمويه على نشاطه المحظور".
وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، قامت عناصر الأمن بتفتيش محكم للموقوفين، أسفر عن حجز حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، و107 أقراص هلوسة، و36 "كموسة" من مسحوق "الكيف"، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، ومبلغ مالي متحصل من ترويج المخدرات.
يذكر أن مصالح الأمن وضعت، بأمر من النيابة العامة المختصة، المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، في أفق الوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في القضية نفسها.