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كُتّاب وآراء
إيقاف فرنسية بأزمور بتهمة قتل رفيقها بالصين
أوقفت عناصر مفوضية الشرطة بأزمور، مساء أمس، فرنسية، تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، من أجل الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالقتل غير العمد.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى إيقاف المشتبه فيها، تبلغ من العمر 45 سنة، أثناء خضوعها لإجراءات إنجاز بطاقة الإقامة بالمغرب، بعد أن أظهرت عملية تنقيطها بقاعدة المعطيات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أنها تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ 28 فبراير 2019، للاشتباه في صلتها بجريمة قتل شريكها الفرنسي بجمهورية الصين الشعبية سنة 2004.
وقد جرى الاحتفاظ بالمواطنة الأجنبية الموقوفة رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة إيقاف المشتبه فيها.