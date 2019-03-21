24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:4017:0219:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الري المَوضعي .. مخطط إستراتيجي لاقتصاد الماء ورفع إنتاج الفلاحة (5.00)

  2. رابطة تستنكر غلاء الأسعار بسبب غياب المراقبة (5.00)

  3. هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات (5.00)

  4. عائلات تشكو "التعذيب والترحيل والإساءة" إلى معتقلي الريف بالسجون (5.00)

  5. المفوضية الأوروبية تغرّم غوغل 1.49 مليار يورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف فرنسية بأزمور بتهمة قتل رفيقها بالصين‎

إيقاف فرنسية بأزمور بتهمة قتل رفيقها بالصين‎

إيقاف فرنسية بأزمور بتهمة قتل رفيقها بالصين‎
هسبريس من الرباط
الخميس 21 مارس 2019 - 18:20

أوقفت عناصر مفوضية الشرطة بأزمور، مساء أمس، فرنسية، تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، من أجل الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالقتل غير العمد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى إيقاف المشتبه فيها، تبلغ من العمر 45 سنة، أثناء خضوعها لإجراءات إنجاز بطاقة الإقامة بالمغرب، بعد أن أظهرت عملية تنقيطها بقاعدة المعطيات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أنها تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ 28 فبراير 2019، للاشتباه في صلتها بجريمة قتل شريكها الفرنسي بجمهورية الصين الشعبية سنة 2004.

وقد جرى الاحتفاظ بالمواطنة الأجنبية الموقوفة رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة إيقاف المشتبه فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.