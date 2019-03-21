مبحوث عنه يقع في قبضة عناصر درك سيدي حجاج

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات، اليوم الخميس، مشتبها فيه كان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه فيه باقتراف عمليات سرقة المواشي والاتجار في الممنوعات وتزوير الأوراق النقدية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيه المبحوث عنه سقط في كمين نصبته عناصر درك سيدي حجاج دائرة ابن أحمد نواحي سطات، على مستوى مسقط رأسه بدوار أولاد ناصر سيدي حجاج إقليم سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف خضع للتنقيط الآلي، الذي أسفر عن كونه من ذوي السوابق القضائية في ملفات مختلفة، ووُضع تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل الاستماع إليه في محضر تمهيدي، قبل عرضه على النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات للنظر في التّهم المنسوبة إليه مع اتخاذ الجزاءات القانونية في حقّه.

وجدير بالإشارة أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات تقوم بحملات تمشيطية في أوقات وأماكن مختلفة على مستوى إقليمي سطات وبرشيد، والتي أسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه فيهم، للحدّ من أنواع الجريمة خاصة عصابات "الفراقشية" بالمنطقة بحكم أن المنطقة فلاحية يعتمد أهلها على الزراعة وتربية الماشية.