24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. مولودية وجدة تراهن على الجمهور والتنافس القاري (5.00)

  2. رئيس الحكومة: لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي لأساتذة الأكاديميات (5.00)

  3. مبحوث عنه يقع في قبضة عناصر درك سيدي حجاج (5.00)

  4. الحارس منير المحمدي يطلق هيأة أعمال اجتماعية (4.50)

  5. محنة مواطن مغربي (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | والد رضيعة يشتكي "تعسف" ممرضة بالناظور‎

والد رضيعة يشتكي "تعسف" ممرضة بالناظور‎

والد رضيعة يشتكي "تعسف" ممرضة بالناظور‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 مارس 2019 - 10:03

توجّه والد رضيعة بشكاية إلى إدارة المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، مطالبا بالتحقيق في تعامل مسيء من لدن ممرضة تعمل بجناح طب الأطفال.

ووفق الشكاية، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، قام والد الطفلة البالغة 14 شهرا بالتوجه إلى المستشفى من أجل عرض ابنته على طبيب لفحص حالتها، حيث كانت تعاني من اختناق، موردا أن ممرضتين قامتا بأخذ الرضيعة وإدخالها إلى غرفة وإغلاق الباب عليها، مع منع والديها من الدخول معها.

وأضاف: "فتح الباب بعد 20 دقيقة، ففوجئت بالوضعية المزرية التي عليها ابنتي، حيث لاحظت على ساعديها ست وخزات أو أكثر. كما جرى ترك مطاط ضاغط محاط بذراعها، وهي تبكي من شدة الألم؛ فيما الممرضة تتحدث عبر الهاتف، ولم سألتها نهرتني بالقول: "ألا ترى أنني أتحدث عبر الهاتف"، مضيفة: "يمكنك أخذ ابنتك إلى مصحة خاصة أو أي مكان تريد".

وأورد المشتكي أن الممرضة منعته من المغادرة قبل التوقيع على وثيقة، مشددا على أن تدخل مسؤول بالمشفى ورجل أمن وحراس خاصين مكنه من نقل الرضيعة إلى مصحة خاصة من أجل إسعافها.

وقد طالب والد الرضيعة بفتح تحقيق في النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الممرضة، والاستعانة بكاميرات المراقبة المثبتة بجناح الأطفال للتأكد من الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.