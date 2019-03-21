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الرئيسية | حوادث | احتجاز واغتصاب جماعي يجران 4 شبان إلى القضاء

احتجاز واغتصاب جماعي يجران 4 شبان إلى القضاء

احتجاز واغتصاب جماعي يجران 4 شبان إلى القضاء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 21 مارس 2019 - 19:20

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، اليوم الخميس، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أربعة شبان متابعين بتهمتي الاحتجاز والاغتصاب.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى صباح يوم الاثنين الماضي، حين توصل درك أولاد حسون بشكاية من فتاتين تمكنتا من الفرار بعدما احتالتا على الموقوفين الأربعة، بتمثيل تناول الخمور، إلى حين تمكن الخمرة منهم ففرتا متجهتين إلى مقر الدرك، حسب مصادر هسبريس.

وأوردت هذه المصادر أن درك أولاد حسون أطلق، بعد توصله بهذه الشكاية، حملة تمشيط في حلكة الظلام مستعينا بالكلاب المدربة، من أجل العثور على منزل بدوار درقاوة بجماعة أولاد حسون، يستغل من طرف الموقوفين في اغتصاب جماعي للفتيات اللائي يتم تصيدهن من أماكن مختلفة.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي، خلال عملية المداهمة للمنزل المذكور، من تحرير الفتاة الثالثة التي لم تتمكن من الفرار من قبضة محتجزيها، بعدما تعرضت لاغتصاب جماعي.

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