24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما أشهر الوزاني "سيف النقد" على الفساد السياسي في المغرب
- لغة الضَّاد ومَدىَ تأثيرِهَا في اللّغة الإسبانيّة
- مصرع طفل بصعقة كهربائية
- توقيف "سائق أجرة مزيف" يثير مخاوف بطنجة
- حلول ذكية .. كيف تحول الأفوكادو الصلب إلى طري في لحظة؟
حلول ذكية .. كيف تحول الأفوكادو الصلب إلى طري في لحظة؟ (5.00)
الري المَوضعي .. مخطط إستراتيجي لاقتصاد الماء ورفع إنتاج الفلاحة (5.00)
هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات (5.00)
عائلات تشكو "التعذيب والترحيل والإساءة" إلى معتقلي الريف بالسجون (5.00)
- رئيس الحكومة: لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي لأساتذة الأكاديميات - (123)
- الرئيس المصري ينفخ في "رماد نزاع الصحراء" بالاتحاد الإفريقي - (121)
- شبحُ المقاطعة يخيم على مباراة المنتخب المغربي و"رفاق ميسي" - (118)
- هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات - (76)
- المغرب يتمسك بـ"الحكم الذاتي" والبوليساريو تصفه بـ"الحل البالي" - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع تلميذ دهسا بشاحنة لنقل الرمال وسط تاهلة
لقي تلميذ، يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، مصرعه، إثر تعرضه للدهس، اليوم الخميس، بواسطة شاحنة أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها والكائنة وسط مدينة تاهلة.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالك (ح.ا)، الذي كان يتابع دراسته قيد حياته بمستوى الجذع المشترك، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور بموقع هذه الحادثة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشاحنة، التي كانت تنقل حمولتها من الرمال نحو جماعة الصميعة، صدمته بشكل مباشر ولم يجد التلميذ الضحية أية فرصة للنجاة.
وقد أنجزت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتاهلة محضر معاينة حول هذه الحادثة؛ فيما نُقلت جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، لإخضاعها للتشريح الطبي.
ووفق مصادر الجريدة، فقد سلم سائق الشاحنة المتسببة في وقوع هذه الحادثة نفسه إلى مصالح الدرك الملكي لتاهلة، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لأجل البحث.