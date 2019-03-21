ثلاثيني يفارق الحياة داخل حافلة لنقل المسافرين‬

هسبريس من وزان

فتحت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية وزان، اليوم الخميس، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا بخصوص وفاة شخص، كان قيد حياته يبلغ من العمر 29 سنة، فارق الحياة على متن حافلة لنقل المسافرين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي ينحدر من مدينة تازة، استقل حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة طنجة في اتجاه مدينة الناظور قبل أن ينتبه مرافقه إلى وفاته؛ الشيء الذي دفع بالسائق إلى تحويل مسار الرحلة إلى مخفر الشرطة بمدينة وزان.

وقالت مصادر هسبريس إن فريقا أمنيا تابعا للمصلحة المذكورة عمل على جمع المعطيات التي يمكن أن تسهم في فهم خيوط هذه الوفاة، كما استمع لعدد من الشهود؛ من بينهم سائق الرحلة ومساعده.

وأوضحت هذه المصادر أن جسد الهالك لا تظهر عليه آثار اعتداء، مضيفة أن عناصر الشرطة أودعت جثة المفارق للحياة بمستودع الأموات بدار الضمانة، لتخضع للتشريح، قبل تسليمها إلى ذويها.