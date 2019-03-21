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الرئيسية | حوادث | ثلاثيني يفارق الحياة داخل حافلة لنقل المسافرين‬

ثلاثيني يفارق الحياة داخل حافلة لنقل المسافرين‬

ثلاثيني يفارق الحياة داخل حافلة لنقل المسافرين‬
هسبريس من وزان
الخميس 21 مارس 2019 - 21:28

فتحت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية وزان، اليوم الخميس، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا بخصوص وفاة شخص، كان قيد حياته يبلغ من العمر 29 سنة، فارق الحياة على متن حافلة لنقل المسافرين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي ينحدر من مدينة تازة، استقل حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة طنجة في اتجاه مدينة الناظور قبل أن ينتبه مرافقه إلى وفاته؛ الشيء الذي دفع بالسائق إلى تحويل مسار الرحلة إلى مخفر الشرطة بمدينة وزان.

وقالت مصادر هسبريس إن فريقا أمنيا تابعا للمصلحة المذكورة عمل على جمع المعطيات التي يمكن أن تسهم في فهم خيوط هذه الوفاة، كما استمع لعدد من الشهود؛ من بينهم سائق الرحلة ومساعده.

وأوضحت هذه المصادر أن جسد الهالك لا تظهر عليه آثار اعتداء، مضيفة أن عناصر الشرطة أودعت جثة المفارق للحياة بمستودع الأموات بدار الضمانة، لتخضع للتشريح، قبل تسليمها إلى ذويها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - بنت الرباط الخميس 21 مارس 2019 - 21:43
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. واللهم احسن خاتمتنا وتوفنا مومنين
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37
2 - كمال الخميس 21 مارس 2019 - 21:44
ربي ابعد عنا موت الفجأة في ساعة الغفلة
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40
3 - راحل الخميس 21 مارس 2019 - 21:44
"و لا تدري أي نفس بأي أرض تموت"، صدق الله العظيم.
رحمة الله عليه و غفر له و لكل أمة محمد.
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27
4 - مواقب من بعيد الخميس 21 مارس 2019 - 21:47
اللهم ارحم الذي يتالم و لا يتكلم.. شي نصيحة الله يرحم الوالدين.. من توفى الواليد الله يرحمو و أنا مقلوبة عليا الدنيا .. كانصلي الصلاة في الوقت ديالها، كانكتر من الاستغفار.. و لكن سنين و أنا عايش في الغربة بعيد على الوالدة و الخوت.. واحد الإحساس ديما مقبوط عليا قلبي بالخوف و القلق.. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا
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17
5 - ayoub الخميس 21 مارس 2019 - 21:48
واش كتقلبو على الدلائل بلي اخر الزمان هذا ..... راه باينة من شحاا هادا المهم الله يرحمو
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7
6 - ولد الدراوش الخميس 21 مارس 2019 - 21:50
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله اللهم أرزق أله الصبر والسلوان
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13
7 - الفقيه بن صالح الخميس 21 مارس 2019 - 21:57
على الحكومة أن تتدخل لانريد أن نموت موت الفجأة لا زلنا صغار أرجوكم إلا الموت لاأحب الموت
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-31
8 - younes7 الخميس 21 مارس 2019 - 21:59
سبحان الله وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًاوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ انالله وان اليه راجعون
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5
9 - الحق يقال الخميس 21 مارس 2019 - 22:07
رحمة الله عليه (قال الله سبحانه وتعالى :ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بماتعملون) صدق الله العظيم
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10 - حفصة الخميس 21 مارس 2019 - 22:10
السلام عليكم الله يرحمو ويغفر ليه مشاكل وضغوط الحياة هي السبب،والانسان يعاني في صمت الله يلطف بالجميع ويسر امور المسلمين كافة، الى صاحب التعليق مواقب من بعيدنفس المشكل كان عندي المهم الحل هو كثرة قراءة القران و كثرة الخروج وربط علاقات اجتماعية هي الحل الوحيد للخروج من المشكلة والسلام عليكم
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