24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما أشهر الوزاني "سيف النقد" على الفساد السياسي في المغرب
- لغة الضَّاد ومَدىَ تأثيرِهَا في اللّغة الإسبانيّة
- مصرع طفل بصعقة كهربائية
- توقيف "سائق أجرة مزيف" يثير مخاوف بطنجة
- الري المَوضعي .. مخطط إستراتيجي لاقتصاد الماء ورفع إنتاج الفلاحة
الري المَوضعي .. مخطط إستراتيجي لاقتصاد الماء ورفع إنتاج الفلاحة (5.00)
هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات (5.00)
عائلات تشكو "التعذيب والترحيل والإساءة" إلى معتقلي الريف بالسجون (5.00)
- شبحُ المقاطعة يخيم على مباراة المنتخب المغربي و"رفاق ميسي" - (135)
- رئيس الحكومة: لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي لأساتذة الأكاديميات - (128)
- الرئيس المصري ينفخ في "رماد نزاع الصحراء" بالاتحاد الإفريقي - (125)
- المغرب يتمسك بـ"الحكم الذاتي" والبوليساريو تصفه بـ"الحل البالي" - (105)
- هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاغتصاب الجماعي يوقف 4 شبان و"وسيط دعارة"
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، اليوم الخميس، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أربعة شبان متابعين بتهمتي الاحتجاز والاغتصاب، ووسيط في الدعارة تم توقيفه بممر البرناس بمراكش.
وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب مصادر هسبريس، إلى صباح يوم الاثنين الماضي، حين توصل درك أولاد حسون بشكاية من فتاتين تمكنتا من الفرار بعدما احتالتا على الموقوفين الأربعة بتمثيل تناولهما الخمور إلى حين ثمل الجميع ففرتا متجهتين إلى مقر الدرك.
وأوردت المصادر ذاتها أن درك أولاد حسون بعد توصله بالشكاية، أطلق حملة تمشيط ليلية مستعينا بالكلاب المدربة، من أجل العثور على منزل بدوار درقاوة بجماعة أولاد حسون يستغل من طرف الموقوفين في اغتصاب جماعي للفتيات اللائي يتم تصيدهن من أماكن مختلفة.
وخلال عملية المداهمة للمنزل المذكور، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحرير الفتاة الثالثة التي تبلغ من العمر 19 سنة وكانت في حالة حرجة بعدما تعرضت لاغتصاب جماعي، وحجز أسلحة بيضاء استعملت في تهديد الفتيات.
وأوضحت المصادر نفسها أن الوسيط المذكور ضبط متلبسا بامتلاكه لهاتف يتوفر على أرقام كثيرة لفتيات والباحثين عن قضاء ليالي حمراء بمناطق عدة بإقليم مراكش، منها بعض الفيلات المعدة للدعارة الراقية بأولاد حسون، مضيفة أنه يقوم بالتنسيق بين بائعات الهوى بمدينة مراكش وزبائنهن الخليجيين.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الفتيات الثلاث أخبرن بأنهن سينقلن إلى فيلا لقضاء ليلة حمراء مع زبناء من الخليج، لكنهن فوجئن بالسيارة تقودهن إلى دوار مهمش بالمنطقة، ما جعلهن يقررن الإفلات من قبضة الشبان الأربعة.
وقد تمكنت عناصر الدرك من إنقاذ الفتاة الثالثة في لحظة كان الشبان الأربعة يستعدون لتصويرها على شاكلة أفلام الخلاعة، بعدما تناوبوا على اغتصابها بشكل شاذ، وفق رواية مصادرنا.