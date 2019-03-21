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كُتّاب وآراء
شرطة القصر الكبير تضع حدا لمغامرات "طراحة"
تمكنت عناصر أمنية بالقصر الكبير من توقيف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، بعد رصد لتحركاته.
الموقوف المسمى "ع. س"، من مواليد 1986، الملقب بـ"طراحة"، تم توقيفه مع خليلته المسماة "إ. ح"، من مواليد 1985، بأحد المنازل بحي بلاد الصرصري.
وقد تم ضبط الموقوفين متلبسين بحيازة حوالي 120 غراما من مادة الشيرا، و260 غراما من مسحوق الكيف ممزوج بمادة طابا.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهما وتقديمهما الى العدالة.