24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:4017:0219:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. لغة الضَّاد ومَدىَ تأثيرِهَا في اللّغة الإسبانيّة (5.00)

  2. الري المَوضعي .. مخطط إستراتيجي لاقتصاد الماء ورفع إنتاج الفلاحة (5.00)

  3. رابطة تستنكر غلاء الأسعار بسبب غياب المراقبة (5.00)

  4. هذه معالم نظام الوظيفة العمومية .. توازن في الحقوق والواجبات (5.00)

  5. عائلات تشكو "التعذيب والترحيل والإساءة" إلى معتقلي الريف بالسجون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة القصر الكبير تضع حدا لمغامرات "طراحة"‎

شرطة القصر الكبير تضع حدا لمغامرات "طراحة"‎

شرطة القصر الكبير تضع حدا لمغامرات "طراحة"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 21 مارس 2019 - 23:32

تمكنت عناصر أمنية بالقصر الكبير من توقيف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، بعد رصد لتحركاته.

الموقوف المسمى "ع. س"، من مواليد 1986، الملقب بـ"طراحة"، تم توقيفه مع خليلته المسماة "إ. ح"، من مواليد 1985، بأحد المنازل بحي بلاد الصرصري.

وقد تم ضبط الموقوفين متلبسين بحيازة حوالي 120 غراما من مادة الشيرا، و260 غراما من مسحوق الكيف ممزوج بمادة طابا.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهما وتقديمهما الى العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.