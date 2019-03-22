إصابات بليغة لعاملين سقطا من سور أثري بالرباط

هسبريس من الرباط

سقط عاملان كانا يرممان جزءا من سور أثري بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الجمعة، من علو شاهق بعد أن زلت أقدامهما، فلم يجدا سوى الارتطام بالأرض، ما تسبب لهما في إصابات بليغة وفق مصادر من عين المكان.

وأفاد لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، بأن العاملين يشتغلان لفائدة إحدى الشركات المكلفة بإنجاز جزء من أشغال صيانة السور الأثري للعاصمة، على مستوى شارع ابن تومرت، بالقرب من التقاطع مع شارع جون جوريس.

وأكد المسؤول ذاته، في تدوينة فيسبوكية، على أن إصابة العاملين بليغة جدا، مطالبا الشركات التي تشتغل في الأوراش باتخاذ إجراءات السلامة الضرورية.