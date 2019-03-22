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الرئيسية | حوادث | "مي عيشة" تحاول الانتحار بالرباط .. والأمن ينقلها إلى المستشفى

"مي عيشة" تحاول الانتحار بالرباط .. والأمن ينقلها إلى المستشفى

"مي عيشة" تحاول الانتحار بالرباط .. والأمن ينقلها إلى المستشفى
هسبريس من الرباط (صور: مصطفى بهلول)
الجمعة 22 مارس 2019 - 12:00

فوجئ العديد من المارة قرب محطة القطار بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الجمعة، بمحاولة انتحار أقدمت عليها "مي عيشة"، قبل أن تفشلها القوات العمومية بعد أن تدخلت لإيقاف سقوطها من سور "باب الرواح"، في قلب المدينة، ليتم نقلها بعد ذلك صوب المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتدارك بعض الإصابات التي لحقتها.

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية فقد جاءت "مي عيشة"، كعادتها، ملتحفة بالعلم الوطني، وعلامات الإعياء بارزة على سحنتها، كما ظلت تشتكي من غصة أحست بها عقب قرار محكمة القنيطرة نزع أرضها منها لفائدة الشخص الذي ادعت معه.

واشتهرت قضية "مي عيشة" حين صعدت عمودا وسط مدينة الرباط، منذ حوالي سنتين، مهددة بالانتحار، احتجاجا على استيلاء أحد الأشخاص على أرض لها تقدر مساحتها بسبعة هكتارات في أولاد ميلك، قبل أن يتدخل مسؤولون أمنيون حالوا دون ارتمائها من أعلى العمود، بعد أن يعدوها بأن قضيتها ستحظى بالاهتمام من لدن الجهات المعنية.

وكانت "مي عيشة" تأمل في أن تنصفها المحكمة في الدعوى التي رفعتها ضد شخص تتهمه بالاستيلاء على أرضها، وهي الواقعة التي دفعتها إلى اعتلاء عمود كهرباء وسط العاصمة الرباط لإيصال احتجاجها إلى المسؤولين.

وفي تعليق حول حكم الاستئناف قال المحامي محمد زيان في اتصال مع جريدة هسبريس: "السيدة لم تؤجّر أرضها للشخص الذي تتهمه بالاستيلاء عليها، ولم يجمع بينهما أبدا أي عقد، ومع ذلك حكمت المحكمة لصالحه"، مضيفا: "اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر.. هذه قمة الشطط في استعمال السلطة".

وجوابا عن سؤال حول ما إن كان الشخص الذي تتهمه "مي عيشة" بالاستيلاء على أرضها يملك نفوذا، قال زيان: "لا أعرف هل لديه نفوذ أم مال أم ماذا؟"، لافتا إلى أن "مي عيشة" أصبحت الآن مشرّدة، بعد الحكم الصادر ضدها، آملا أن تتحرك النيابة العامة لإنصافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - oujdi الجمعة 22 مارس 2019 - 12:12
الإنتحار في المغرب ولينا نشوفوه بكثرة راه واحة تكون مظلوم حتى النخاع بصح ربي كبير كما خداولي ربي يعوضلي و متفكرش في الإنتحار لأن انا كنشوف قلة الإيمان فهاد التفكير
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2 - عبدالله الجمعة 22 مارس 2019 - 12:14
لمادا لم تسلم للصحافة وثيقة تثبت مصداقية اقوالها و كدلك على الدي ربح القضية أن يؤكد ملكيته للأرض اما العاطفة فلا تصلح
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3 - Ali الجمعة 22 مارس 2019 - 12:16
قضية مي عيشة تلخص وطن اغتصبه الذئاب و الوحوش الفاقدة للأدمية ، وطن لا قيمة لنا فيه وطن أحبط فيه الجميع شبابا وشيوخا نساء ورجالا... وطن المفترسيين
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4 - محمد الجمعة 22 مارس 2019 - 12:17
قضية لا تكشف الا قمة جبل الظلم في المغرب ..وقد عبر عنها التراس الدار البيضاء " ظلموني في بلادي يا امي ظلموني " والعدل الذي هو اساس الحكم لم يعد موجودا. فحذار من الاستمرار في العبث.
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5 - معزوز الجمعة 22 مارس 2019 - 12:18
لا حول و لا قوة إلا بالله ، وقت تدخل المسؤولين راه فات المحكمة حكمات و الأرض مشات...
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6 - جلال الجمعة 22 مارس 2019 - 12:19
حتى لو انتحرت مي عيشة الانتحارها لن يعيد لها أرضها بل سوف تخسر أرضها دنياها واخرتها بسبب الانتحار في آخر عمرها القاضي لا يحكم بالعواطف حتى لو كان القاضي متعاطف معها لكنه يحكم الأوراق والمستندات الملكية بين يديه هذا هو القانون هو لا يحمي المغفلين أفضل القضية مي أن يدخل الأصحاب النيات لحسنة تتوصل إلى الحل الودي والحبي مع الذي اشتراى منها أرض اذا كان الوثائق قدمها مالك الأرض الجديد مزورة تعرضت النصب يمكن لها تخضع الوثائق تدقيق وتفحص بأمر المحكمة اذا كانت الوثائق صحيحة قبظت مي عيشة مبلغ بيع أرض لا يمكن استعادة أرضها بالحل الودي مع صاحب أرض تقدم مبلغ المالي يعيد لها أرض متلا
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7 - مرزوك عبدالله الجمعة 22 مارس 2019 - 12:19
اللهم ان هذا منكرا استعمال السلطة ضد الضعفاء يعتبر ظلما واحتقارا الترامي على ملك الغير قوة يعتبر اهانة لصاحب الملك لاحول ولا قوة الا بالله
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8 - brahim الجمعة 22 مارس 2019 - 12:20
الظلم ظلمات يوم القيامة , اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا
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9 - ADAM الجمعة 22 مارس 2019 - 12:21
اللهم احفظ ملكنا محمد السادس, هو بإذن الله من سسينصر مي عيشة إن كانت مظلومة
فعلى ما يبدو المسؤولين لا يبدون أي اهتمام
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10 - المتتبع الجمعة 22 مارس 2019 - 12:23
فب المرة الاولى قيل ان الاستاذ زيان سينوب عنها والان الحكم اصبح تقريبا نهاببا فما العمل هل ستضيع حقوق *مي عيشة*
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11 - jalal alouani الجمعة 22 مارس 2019 - 12:25
غاتبقاو حتى غادير شي حاجة فراسها هاد امي عائشة والله مايتفاك معاكم الشعب.وديك ساعةيفكها هدا لي عندو نفود ولى المال الله يشوف من حال العدالة ومن حال امي عايشة
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12 - Abdo الجمعة 22 مارس 2019 - 12:26
في بلادي ظلاموني. يجب أقصى العقوبة في حق مافيا العقارات
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13 - atika الجمعة 22 مارس 2019 - 12:26
امي عيشه مسكينه ما لقاتش شي محسن اللي يعطيها بيت فين تكمل اياماتها اللي باقيينلها واللي يراعي شيخوختها..حسبي الله ونعم الوكيل
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14 - Aisa الجمعة 22 مارس 2019 - 12:27
اتقو الله ايها الناس
(( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا))
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15 - Laïla الجمعة 22 مارس 2019 - 12:27
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب حسبناالله ونعم الوكيل !!!
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16 - arinass الجمعة 22 مارس 2019 - 12:30
والله ما عدنا نعرف من الظالم ومن المظلوم المال يشتري كل شىء حتى الحقيقة باتت مرتبكة في هذا الزمان والخبث يلحقها والجهل يعاتبها ومع ذلك ستبقى هي الحقيقة....
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17 - مواطنة الجمعة 22 مارس 2019 - 12:32
حرام والف حرام
أين دينكم؟ أين ضميركم؟أين عدالتكم؟
والله لو كانت في البلدان اللتي تسمى كافرة لأعطيت لها كل حقوقها.
شيء يبكي ويبعدنا اكثر من هذا الوطن.وطن الحكرة والظلم.
ذهب أولادي للدراسة بالخارج ولن يعودوا لبلد اجدادهم لانه وصل السيل الزبى.
كفى، باراكا، المغرب للجميع
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