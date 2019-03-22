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الرئيسية | حوادث | "مليون يورو" توقع بمواطن فرنسي في قبضة أمن مطار محمد الخامس

"مليون يورو" توقع بمواطن فرنسي في قبضة أمن مطار محمد الخامس

"مليون يورو" توقع بمواطن فرنسي في قبضة أمن مطار محمد الخامس
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 مارس 2019 - 19:24

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء المنصرم، من توقيف مواطن فرنسي، يبلغ من العمر 55 سنة، تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في مواجهته من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والتهرب الضريبي.

وأوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة البيانات الإسمية لمنظمة "الأنتربول" أنه يشكل موضوع نشرة حمراء تقضي بتوقيفه، بناءً على الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة اللكسمبورغ، وذلك لقضاء عقوبة سجنية نافذة مدتها خمس سنوات في قضية التزوير واستعماله والتهرب الضريبي.

وحسب مصدر أمني، فإن المواطن الفرنسي الموقوف يشتبه في تورطه في قضية تزوير إشهادات مالية ومحاسباتية في سنة 2003، بغرض الحصول على رخصة رسمية لمزاولة مهنة محاسب، علاوة على الاشتباه في تزويره لتوقيعات خاصة بمسيري مكتب للمحاسبة كان يشتغل به، وذلك من أجل بيع أسهم وتسديد فواتير وهمية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المشتبه فيه ترتبت في ذمته مستحقات مالية لفائدة إدارة الضرائب بالدولة التي أصدرت في حقه الأمر الدولي بإلقاء القبض، تناهز قيمتها المالية مليون يورو في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي.

وقد تم إيداع المواطن الفرنسي المذكور المركب السجني بسلا على ذمة مسطرة التسليم إلى سلطات دولة اللكسمبورغ، مع الإشارة إلى أن هذا التوقيف يعد الثالث من نوعه في ظرف أسبوع، حيث سبق للمصالح الأمنية المغربية أن أوقفت في بداية الأسبوع الجاري مواطنا إيطاليا بمراكش ومواطنة فرنسية بأزمور، وذلك في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي.

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