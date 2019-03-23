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كُتّاب وآراء
مراكش .. شرطي يطلق الرصاص في "جامع لفنا"
اضطر مقدم شرطة، يعمل بالفرقة الجهوية للتدخل بولاية أمن مراكش، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف جانح من ذوي السوابق القضائية.
المستهدف كان، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في حالة سكر متقدمة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، استعمله في تعريض حياة مواطنين للخطر بساحة جامع الفنا.
وأضاف المصدر أن عناصر الفرقة الجهوية للتدخل كانت ترابط بعين المكان ،ضمن الترتيبات الوقائية التي تحظى بها ساحة جامع الفنا، قبل أن يضطر أحد عناصرها للتدخل لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية ودخل في شجار بالسلاح الأبيض مع شخص آخر كان بدوره في حالة سكر.
وشددت المديرية على أن ما جرى هدد أمن رواد الساحة وعرضهم للخطر، وهو الأمر الذي استدعى إطلاق رصاصتين تحذيريتين مكنتا من توقيف المشتبه فيهما معا وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزة أحدهما، وزادت: "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".
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تعليقات الزوّار (1)
لهذا يجب إطلاق الرصاص عليهم بدون رحمة.