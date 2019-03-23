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الرئيسية | حوادث | "انتحار طفلة" يستنفر محققي الدرك في المحمدية

"انتحار طفلة" يستنفر محققي الدرك في المحمدية

"انتحار طفلة" يستنفر محققي الدرك في المحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 23 مارس 2019 - 15:10

اهتزت جماعة الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية، على وقع حالة انتحار طفلة لا يتجاوز عمرها إحدى عشرة سنة، بعدما عثر عليها مشنوقة داخل غرفة منزل أسرتها بدوار "بابا سعيد".

وفي تفاصيل القضية، فإن الطفلة أقدمت على الانتحار داخل المنزل، حيث وجدت معلقة بواسطة "فولار" داخل إحدى الغرف؛ ما أثار هلعا وسط أسرتها، خاصة الأب الذي عاين الواقعة.

وحسب مصادر محلية بجماعة الشلالات فإن والد الطفلة، لحظة عودته إلى المنزل، تفاجأ بجثة ابنته معلقة بواسطة "فولار"؛ وهو ما دفعه إلى إخبار عناصر الدرك الملكي بسرية الشلالات، التي حلت على الفور إلى عين المكان.

وقد جرى، خلالها، فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات ودوافع هذا الانتحار الذي أقدمت عليه الطفلة، كما جرى التقاط صور للجثة، ونقلها بناء على تعليمات النيابة العامة إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، من أجل التشريح لتحديد أسباب هذه الوفاة.

واستنفر هذا الحادث، وفق المصادر نفسها، مختلف أجهزت الدرك الملكي، حيث حل قائد سرية المحمدية، للإشراف على مجريات البحث، وجرى رفع بصمات من عين المكان، لفحصها وكشف أسباب هذا الانتحار الغامض.

وتعاني الأسرة التي تنتمي إليها الضحية، حسب المصادر نفسها، من وضع اجتماعي هش، إذ تقطن في حي صفيحي بدوار "بابا سعيد"، وتمتهن والدة الطفلة التسول؛ فيما يعمل الأب مياوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - واقع مرير السبت 23 مارس 2019 - 15:30
واقع مرير ذاك الذي يعيشه المغاربة الأحرار.الفقر والحاجة و اليأس والجوع والخصاص المادي والنفسي.و المصيبة أن هذه الظروف تجتمع مع عدم الوعي والجهل الذي ترضعه الدولة يوميا للمواطنين عبر مسلسلات المرض.
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33
2 - ابو الصواب السبت 23 مارس 2019 - 15:39
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون.
للاسف كتيرة هي الأسر التى تعيش نفس الوضع وتحتاج فقط لبضع مئات الدراهم لقضاء ابسط ضروريات حياتها ولكن نفضل متلا تبدير الملايير لاستدعاء فريق الارجنتين لكرة القدم بالتوسل اليه كي يجري مقابلة ودية ضد منتخبنا وما يرافق دلك بحجز افخم الفنادق بأرقى الخد مات ........
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18
3 - الضياع السبت 23 مارس 2019 - 15:41
بعد المآسي يأتي الدرك وقبلها لا حياة لمن تنادي مجتمع منغلق يثير أمور تافهة ولا يناقش حاله ومآله بعقلانية رغم كونه مسلم له مساجد ومدارس ومفكرين إلا أنه كالضال عن السبيل.
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9
4 - ناس زمان السبت 23 مارس 2019 - 15:41
سياسات الحكومة الفاشلة والحكومات السابقة ( عند ربكم تختصمون )
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