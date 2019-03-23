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كُتّاب وآراء
فيديو قديم يثير "فوضى طبيب فرنسي" بالمغرب
كشف مصدر أمني أن شريط فيديو ظهر فيه طبيب فرنسي وهو يجري عمليات حقن في أحد "رياضات" مدينة مراكش، لأغراض طب التجميل، "يعود إلى سنة 2005؛ أي إنه مضى عليه ما يقارب 14 سنة".
ووفق المصدر ذاته فإن الأمر يتعلق بالطبيب الفرنسي "سيدريك مارتان"، الذي قام وقتها بجلسات حقن لأغراض تجميلية بأحد "رياضات حي دار الباشا"، وهو الرياض الذي تحول منذ سنة 2014 إلى مطعم؛ بعدما تخلى عن خدمة الإيواء وغير نشاطه التجاري.
واستطرد المصدر ذاته بأن "الطبيب الفرنس لم يلج المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات، تقريبا، وآخر زيارة سياحية له كانت في مارس 2016؛ كما أنه يتوفر حاليا على مصحة بالعاصمة الفرنسية باريس، وشكلت تدخلاته الطبية في مجال التجميل موضوع مواكبة إعلامية كبيرة في فرنسا، بداية القرن الحالي، خصوصا في سنوات 2004 و2005 قبل أن يقلع عن رحلات الحقن التجميلية التي كان يقوم بها سابقا".
جدير بالذكر أن التسجيل نفسه أثار ردود فعل متباينة في صفوف الرأي العام الوطني، بين من طالب بتدخل السلطات الأمنية والهيئات الطبية المختصة لمنع مثل هذه النشاطات، وبين من اعتبرها عمليات طبية تجري خارج الضوابط المعمول بها قانونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أما هادوك صحاب الرقية الشرعية و صرع الجن اليهودي و الزراديشتي كاتجيكم عادية.
كا فيها لا مطالبة السلطات و لاهم يحزنون ؟ واسيدي باز