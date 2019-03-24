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الرئيسية | حوادث | الخيانة الزوجية تطوّق رجلا وامرأة في إمنتانوت

الخيانة الزوجية تطوّق رجلا وامرأة في إمنتانوت

الخيانة الزوجية تطوّق رجلا وامرأة في إمنتانوت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 24 مارس 2019 - 08:02

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت شابا في عقده الثاني، متزوج وأب لطفلين، وأم رضيع تبلغ من العمر 27 سنة، السجن المحلي الأوداية، ضواحي مدينة مراكش، بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعتهما بتهمتي الخيانة الزوجية والفساد.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه القضية تتعلق بنشر صور وأشرطة للمرأة المتزوجة الموقوفة وهي في وضعية مخلة بالحياء العام، أخذت لها بمكان خال، ما دفع زوجها إلى وضع شكاية لدى عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتمزكدوين بإقليم شيشاوة.

وأوردت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتمزكدوين أطلقت بعد توصلها بهذه الشكاية بحثا قانونيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استمعت فيه لهذه السيدة المتزوجة، التي أقرت بأن الصور والأشرطة أخذت لها من طرف الشاب المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الواقعة حدثت في لحظة كانت فيها أم الطفل في خلاف مع زوجها الذي وضع الشكاية، لتسقط مع الشاب الموقوف في الخيانة الزوجية.

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