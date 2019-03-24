24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاحتجاجات الرافضة "استمرار بوتفليقة" تهز عالم الأعمال في الجزائر
- دكاترة الوظيفة العمومية وحفلة التّفاهة
- ثيفيناغ يسهل التعريب والفرنسة ويؤجل الأمازيغية
- تعديلات منتظرة لقوانين الشركات تحمي "المستثمرين الأقلية" بالمغرب
- للرميد أن يحلم كيفما يريد !
تزوير جوازات سفر مغربيّة .. الشرطة تضبط المزيد من الإسرائيليّين (3.67)
- بنكيران: الإسلام يدعو إلى قيام الناس بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق - (228)
- بنكيران: الله أكرم "البيجيدي" بتحسّن الوضع المادي - (124)
- منتخب الأرجنتين: ميسي يغيب عن مباراة المغرب - (84)
- العثماني يطالب المغاربة بمسايرة الإيقاع العالميّ للتوجه نحو المستقبل - (74)
- الدخيل: المغرب ليّن وبراغماتي بمناقشة "تقرير المصير" مع البوليساريو - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخيانة الزوجية تطوّق رجلا وامرأة في إمنتانوت
أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت شابا في عقده الثاني، متزوج وأب لطفلين، وأم رضيع تبلغ من العمر 27 سنة، السجن المحلي الأوداية، ضواحي مدينة مراكش، بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعتهما بتهمتي الخيانة الزوجية والفساد.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه القضية تتعلق بنشر صور وأشرطة للمرأة المتزوجة الموقوفة وهي في وضعية مخلة بالحياء العام، أخذت لها بمكان خال، ما دفع زوجها إلى وضع شكاية لدى عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتمزكدوين بإقليم شيشاوة.
وأوردت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتمزكدوين أطلقت بعد توصلها بهذه الشكاية بحثا قانونيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استمعت فيه لهذه السيدة المتزوجة، التي أقرت بأن الصور والأشرطة أخذت لها من طرف الشاب المذكور.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الواقعة حدثت في لحظة كانت فيها أم الطفل في خلاف مع زوجها الذي وضع الشكاية، لتسقط مع الشاب الموقوف في الخيانة الزوجية.