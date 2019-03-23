24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:25
|13:39
|17:03
|19:45
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا بترت يد بلحسن الوزاني في الانقلاب العسكري الفاشل بالصخيرات
- الاحتجاجات الرافضة "استمرار بوتفليقة" تهز عالم الأعمال في الجزائر
- اليومُ العالميّ للشّعر.. مُعانقةٌ للآمَال والآلاَم!
- موسم "روابط" .. همزة وصل بين الرحامنة والصحراء
- دكاترة الوظيفة العمومية وحفلة التّفاهة
هكذا بترت يد بلحسن الوزاني في الانقلاب العسكري الفاشل بالصخيرات (5.00)
تزوير جوازات سفر مغربيّة .. الشرطة تضبط المزيد من الإسرائيليّين (3.67)
- بنكيران: الإسلام يدعو إلى قيام الناس بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق - (223)
- حقوقية مغربية: العمل المنزلي ليس واجبا على المرأة في الإسلام - (123)
- الداودي: المغاربة يدفعون أرباح المحروقات والخصوم يشترون الذمم - (119)
- بنكيران: الله أكرم "البيجيدي" بتحسّن الوضع المادي - (116)
- منتخب الأرجنتين: ميسي يغيب عن مباراة المغرب - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النيابة العامة تحقق في تعنيف رجل أمن لسائق حافلة
فتحت الدائرة الأمنية الخامسة عشرة بولاية أمن مراكش بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اليوم السبت، تحقيقا مع شرطي من أجل الضرب والجرح، في انتظار عرضه على القضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تعرض سائق حافلة تابعة لشركة "ألسَا" للنقل الحضري إلى الضرب داخل مركبته، بعدما نبه سائقي سيارتين كانتا مركونتين بشكل عرقل حركة السير والجولان بحي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، ما جعل المركبة الأولى تتحرك، لكن الثانية بقيت في مكانها، ما دفعه إلى الضغط على المنبه مرة ثانية، لدفع السيارة التي كانت بها زوجة الشرطي، إلى التحرك، ما لم يتقبله رجل الأمن وشرع في الاعتداء عليه داخل المركبة العمومية.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية 15 إلى مكان الحادث، لتوقيف الشرطي الذي كان بدون زي نظامي، وإحالته على الدائرة للتحقيق، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة يوم الإثنين المقبل.