النيابة العامة تحقق في تعنيف رجل أمن لسائق حافلة

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت الدائرة الأمنية الخامسة عشرة بولاية أمن مراكش بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اليوم السبت، تحقيقا مع شرطي من أجل الضرب والجرح، في انتظار عرضه على القضاء.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تعرض سائق حافلة تابعة لشركة "ألسَا" للنقل الحضري إلى الضرب داخل مركبته، بعدما نبه سائقي سيارتين كانتا مركونتين بشكل عرقل حركة السير والجولان بحي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، ما جعل المركبة الأولى تتحرك، لكن الثانية بقيت في مكانها، ما دفعه إلى الضغط على المنبه مرة ثانية، لدفع السيارة التي كانت بها زوجة الشرطي، إلى التحرك، ما لم يتقبله رجل الأمن وشرع في الاعتداء عليه داخل المركبة العمومية.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية 15 إلى مكان الحادث، لتوقيف الشرطي الذي كان بدون زي نظامي، وإحالته على الدائرة للتحقيق، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة يوم الإثنين المقبل.