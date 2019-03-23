24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. عن إذاعة محمد السادس (5.00)

  2. منتخب الأرجنتين: ميسي يغيب عن مباراة المغرب (5.00)

  3. هكذا بترت يد بلحسن الوزاني في الانقلاب العسكري الفاشل بالصخيرات (5.00)

  4. استخدام القنب يوميا يزيد خطر الإصابة بالذهان (5.00)

  5. تزوير جوازات سفر مغربيّة .. الشرطة تضبط المزيد من الإسرائيليّين (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النيابة العامة تحقق في تعنيف رجل أمن لسائق حافلة

النيابة العامة تحقق في تعنيف رجل أمن لسائق حافلة

النيابة العامة تحقق في تعنيف رجل أمن لسائق حافلة
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 23 مارس 2019 - 23:15

فتحت الدائرة الأمنية الخامسة عشرة بولاية أمن مراكش بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اليوم السبت، تحقيقا مع شرطي من أجل الضرب والجرح، في انتظار عرضه على القضاء.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تعرض سائق حافلة تابعة لشركة "ألسَا" للنقل الحضري إلى الضرب داخل مركبته، بعدما نبه سائقي سيارتين كانتا مركونتين بشكل عرقل حركة السير والجولان بحي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، ما جعل المركبة الأولى تتحرك، لكن الثانية بقيت في مكانها، ما دفعه إلى الضغط على المنبه مرة ثانية، لدفع السيارة التي كانت بها زوجة الشرطي، إلى التحرك، ما لم يتقبله رجل الأمن وشرع في الاعتداء عليه داخل المركبة العمومية.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية 15 إلى مكان الحادث، لتوقيف الشرطي الذي كان بدون زي نظامي، وإحالته على الدائرة للتحقيق، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة يوم الإثنين المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.