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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة ناشطة بسرقة المواشي في ابن أحمد
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز رأس العين الشاوية، نواحي دائرة ابن أحمد التابعة لسرية سطات،من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، وحجز سيارة فلاحية وما يقارب 20 رأسا من الماشية تبيّن أنها موضوع سرقة، ومواد سامّة تستعمل في قتل كلاب الحراسة قبل تنفيذ العمليات الإجرامية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الحملات التمشيطية التي تباشرها مراكز الدرك الملكي التابعة لسرية سطات بمختلف الجماعات الترابية أسفرت، في عملية ثالثة من نوعها، عن توقيف ثلاثة أشخاص بمركز رأس العين الشاوية اليوم السبت، الذي يصادف السوق الأسبوعي، حيث كانوا يحاولون بيع القطيع، والاستعداد لتنفيذ عمليات أخرى بمنطقة الشاوية.
وزادت المصادر ذاتها أن التنقيط الآلي للموقوفين بيّن أن اثنين منهم لهما سوابق قضائية في قضايا مختلفة، منها سرقة المواشي، وينحدرون جميعهم من إقليم أسفي، مشيرة إلى إخبار النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات، التي أمرت بالاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة تمهيديا، ومواصلة التحريات للوصول إلى باقي الشركاء المفترضين، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.