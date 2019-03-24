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الرئيسية | حوادث | حفارة تقتل شخصا بـ"منجم بونحاس" في تنغير

حفارة تقتل شخصا بـ"منجم بونحاس" في تنغير

حفارة تقتل شخصا بـ"منجم بونحاس" في تنغير
محمد آيت حساين
الأحد 24 مارس 2019 - 09:13

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة عندما دهسته آلة للحفر داخل منجم "بونحاس"، بمنطقة مجران، في دائرة ألنيف بإقليم تنغير.

وأفادت مصادر هسبريس أن الضحية، وهو متزوج وأب لطفلين، كان منهمكا في عمله داخل المنجم فدهسته آلة للحفر عن طريق الخطأ.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية ينحدر من مدينة سلا، ويستقر رفقة أسرته بمنطقة أمجران؛ حيث يوجد المنجم الذي يشتغل به.

وانتقلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بألنيف إلى مكان الحادث لمعاينة جثة الضحية، وفتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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