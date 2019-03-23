طالب جامعي يقتل خياطا ويختفي بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

لقي شاب يبلغ من العمر 28 سنة مصرعه، مساء اليوم السبت بحي السلام في مدينة القصر الكبير، إثر تلقيه طعنات بالسكين في بطنه.

وأوضح شهود عيان، ضمن تصريحات لهسبريس، أن خلافا نشب بين الهالك، الذي يمتهن الخياطة، وشاب يتابع دراسته الجامعية، مضيفة أن النزاع الذي لا تزال أسبابه مجهولة أسفر عن وفاة الخياط وفرار الجاني إلى وجهة مجهولة.

وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، في الوقت الذي باشرت المصالح الأمنية أبحاثها للوصول إلى مرتكب الجريمة.