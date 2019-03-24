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الرئيسية | حوادث | انقلاب سيارة في "وادي أم فاطمة" يخلف قتيلة

انقلاب سيارة في "وادي أم فاطمة" يخلف قتيلة

انقلاب سيارة في "وادي أم فاطمة" يخلف قتيلة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 24 مارس 2019 - 00:30

لقيت سيدة مصرعها في حادثة سير نجمت عن انقلاب سيارة رباعية الدفع بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى وادي "أم فاطمة" بضواحي إقليم طانطان.

وخلفت الحادثة، وفقا لشهود عيان، إصابة ستة أشخاص، ضمنهم رضيع، بجروح خفيفة، استدعت تدخل عناصر الوقاية المدنية، التي أخضعتهم للإسعافات الأولية بمكان الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان.

ونُقلت جثة الهالكة، وهي زوجة السائق، إلى مستودع الأموات، بعد حضور عناصر الدرك الملكي، التي قامت بالمعاينات الأولية بمكان الحادثة، قبل أن تفتح تحقيقا في ظروف وملابسات انقلاب السيارة.

يُشار إلى أن الضحية والمصابين من عائلة واحدة كانت في نزهة خارج طانطان، وفي طريق عودتهم نحو جماعة الوطية انقلبت بهم السيارة.

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