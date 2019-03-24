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حريق ضخم يلتهم أكبر سوق للأفرشة المستعملة و"الخردة" بالبيضاء
الأحد 24 مارس 2019 - 16:00
شب حريق ضخم بعد زوال اليوم الأحد في سوق "ولد مينة" بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الذي يعتبر أكبر سوق للأفرشة المنزلية المستعملة والخردة.
واندلع الحريق، حسب شهود عيان من عين المكان، على الساعة الثانية بعد الزوال، ولم ينجح التجار والعاملون بالسوق في محاصرة ألسنة النيران التي اندلعت في البداية في ثلاثة محلات تجارية قبل أن تمتد إلى أزيد من 40 محلا.
وشرع العاملون بهذا السوق في استعمال طرق بدائية من أجل إخماد الحريق، فيما تعالت صيحات النساء العاملات هناك طلبا للنجدة.
وعبر العديد من التجار عن خوفهم من أن تمتد النيران إلى محلاتهم المجاورة، وهو ما دفعهم إلى الإسراع بإخراج بضائعهم منها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - سكرتي 12 ساعة متواصلة الأحد 24 مارس 2019 - 16:10
لا حول ولا قوة الا بالله قدر الله وما شاء فعل ربي اعوضهم مساكن
2 - محمد المغربي الطانطاني الأحد 24 مارس 2019 - 16:12
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله المستعان.
الله المستعان.
3 - abdou الأحد 24 مارس 2019 - 16:15
اللهم يا رب تحفظ عبادك من أي مكروه و لطف بجميع المسلمين آمين
4 - أنس طنجاوي الأحد 24 مارس 2019 - 16:15
هادشي عادي لولبيات العقار يدهم طويله،هنايا دائما كصابراطا كتشعل فيها العافيه.
5 - ماريا الأحد 24 مارس 2019 - 16:17
الله يعوضهم كل الخير يارب تفوت الرأس وتجي فين ماجات.
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