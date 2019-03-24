حريق ضخم يلتهم أكبر سوق للأفرشة المستعملة و"الخردة" بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

شب حريق ضخم بعد زوال اليوم الأحد في سوق "ولد مينة" بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الذي يعتبر أكبر سوق للأفرشة المنزلية المستعملة والخردة.

واندلع الحريق، حسب شهود عيان من عين المكان، على الساعة الثانية بعد الزوال، ولم ينجح التجار والعاملون بالسوق في محاصرة ألسنة النيران التي اندلعت في البداية في ثلاثة محلات تجارية قبل أن تمتد إلى أزيد من 40 محلا.

وشرع العاملون بهذا السوق في استعمال طرق بدائية من أجل إخماد الحريق، فيما تعالت صيحات النساء العاملات هناك طلبا للنجدة.

وعبر العديد من التجار عن خوفهم من أن تمتد النيران إلى محلاتهم المجاورة، وهو ما دفعهم إلى الإسراع بإخراج بضائعهم منها.