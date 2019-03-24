24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2019
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
- محمد بلحسن الوزاني يستشرف تداعيات "محنة الديمقراطية" بالمغرب
- انتقادات ترافق زيارة بنكيران لساحة "جامع الفنا"
- الجامعة: ميسي يغيب رسميا عن مباراة الأرجنتين
- إسرائيل: ترامب يوقع الاعتراف بالسيادة على الجولان
- أربعينية تنهي حياتها شنقا ضواحي مدينة الشاون
شقير: الاستلاب الرياضي والتوظيف السياسي "يغتالان" الفرجة الكروية (5.00)
شريط "طفح الكيل" ينقل صورة سوداوية عن المستشفيات المغربية (5.00)
- تفاصيل ليلة بيضاء .. تدخل أمني ينهي مبيت "المتعاقدين" أمام البرلمان - (208)
- انتقادات ترافق زيارة بنكيران لساحة "جامع الفنا" - (113)
- مسيرة بالرباط تدافع عن المدرسة العمومية وتؤازر مطالب "المتعاقدين" - (83)
- تفكيك اعتصام المتعاقدين - (74)
- "الأحرار" يرد على الرميد: الشعب ليس سلّما للركوب في الانتخابات - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أربعينية تنهي حياتها شنقا ضواحي مدينة الشاون
الأحد 24 مارس 2019 - 21:10
أقدمت سيدة في عقدها الرابع، اليوم الأحد، على شنق نفسها بواسطة حبل داخل منزل أسرتها بدوار بوغيث التابع لجماعة باب برد بإقليم شفشاون.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية عازبة وكانت تسكن قيد حياتها رفقة أسرتها بالتجمع السكاني سالف الذكر، مشيرة إلى معاناتها من اضطرابات نفسية كانت تخضع بسببها للعلاج.
ونقلت جثة الهالكة على متن سيارة إسعاف صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، في انتظار تعليمات النيابة العامة التي أمرت مصالح الضابطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد أسباب وملابسات الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الفقر صعيييييييييييبب الأحد 24 مارس 2019 - 21:23
والصراحة الانتحارات كثرو فهاديك المنطقة وانا لله وانا اليه راجعون
2 - INCONNU الأحد 24 مارس 2019 - 21:37
الوضع في المغرب غادي يحمق كل الناس وفي يوم من ايام نسمع بخبر خطير وهو الانتحار الجماعي كمى شاهدناه في عرض البحر ربي يحفض ابناء وبناة المغرب هذه المسكينة وهي في الاربعين من عمرها ربمى لا عمل ولا زواج ولا زوج ولا اولاد ولا مستقبل فكيف يبقى لها عقل وتفكر به والمشكل هذه الايام كل يوم نسمع بالانتحرات ولا احد يحرك ساكنا والمشكل العياشة تراهم يفتخرون ويقول لك العام زوين وهذه هي الحقيقة انقذو من في الارض يرحمكم من في سماء
3 - القطيع الأحد 24 مارس 2019 - 21:40
هذا ما جناه عليها تعاسة الحياة التي اشتدت بها من سياسة الباجدة .اللهم ارحمها برحمتك يارب.
4 - Momo الأحد 24 مارس 2019 - 21:47
مرة اخرى شفشاون لا حول ولا قوة الا بالله،والله العظيم شيء محير و غريب،صراحة يجب تعميق البحث الجدي من طرف الدولة والمجتمع المدني عن الاسباب الحقيقية لهذه الحالات الانتحارية المتكررة و الغريبة في هذه المنطقة الجميلة.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4