أربعينية تنهي حياتها شنقا ضواحي مدينة الشاون

هسبريس من تطوان

أقدمت سيدة في عقدها الرابع، اليوم الأحد، على شنق نفسها بواسطة حبل داخل منزل أسرتها بدوار بوغيث التابع لجماعة باب برد بإقليم شفشاون.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية عازبة وكانت تسكن قيد حياتها رفقة أسرتها بالتجمع السكاني سالف الذكر، مشيرة إلى معاناتها من اضطرابات نفسية كانت تخضع بسببها للعلاج.

ونقلت جثة الهالكة على متن سيارة إسعاف صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، في انتظار تعليمات النيابة العامة التي أمرت مصالح الضابطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد أسباب وملابسات الواقعة.