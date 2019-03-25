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كُتّاب وآراء
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البحر يلفظ جثة سيدة في شاطئ مدينة مارتيل
الاثنين 25 مارس 2019 - 21:02
تسبب هيجان البحر وسوء الأحوال الجوية، اليوم الإثنين، في لفظ مياه البحر الأبيض المتوسط جثة سيدة على مستوى شاطئ مارتيل، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
ورجحت مصادر هسبريس أن تكون الجثة، التي عثر عليها في طور التحلل، لضحية هجرة سرية، موردة أن مصالح الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث للتحقيق في الموضوع.
الجثة نقلت إلى مستودع الأموات بتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار تشريحها من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عماد الاثنين 25 مارس 2019 - 22:09
رحمها الله ، لقد نجاها الله ببدنها لتكون شاهدة على الفقر والظلم والقمع الذي يدفع الاف المغاربة الى الموت غرقا في عرض البحر بحثا عن العيش الكريم في الضفة الاخرى .
2 - محمد الاثنين 25 مارس 2019 - 22:32
لاحول ولا قوة الا بالله، الله يرحمهم مشاو ضحايا لقمة العيش ،البلاد كلها ثروات والشعب ما زال يموت في البحر
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