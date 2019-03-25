البحر يلفظ جثة سيدة في شاطئ مدينة مارتيل‬

هسبريس من تطوان

تسبب هيجان البحر وسوء الأحوال الجوية، اليوم الإثنين، في لفظ مياه البحر الأبيض المتوسط جثة سيدة على مستوى شاطئ مارتيل، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون الجثة، التي عثر عليها في طور التحلل، لضحية هجرة سرية، موردة أن مصالح الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث للتحقيق في الموضوع.

الجثة نقلت إلى مستودع الأموات بتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار تشريحها من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.