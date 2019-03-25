24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. وداعا حكومة ولاية الفقيه العثماني.. (5.00)

  2. أضخم صفقة عسكرية .. جيش المملكة يتعزز بأقوى الطائرات الحربية (5.00)

  3. مؤتمر إفريقي يدعم القرار الأممي بملف الصحراء (5.00)

  4. "أكاديمية المملكة" تلامس مكافحة الفقر في الصين (5.00)

  5. الدار البيضاء تستعين بالمصارف لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحر يلفظ جثة سيدة في شاطئ مدينة مارتيل‬

البحر يلفظ جثة سيدة في شاطئ مدينة مارتيل‬

البحر يلفظ جثة سيدة في شاطئ مدينة مارتيل‬
هسبريس من تطوان
الاثنين 25 مارس 2019 - 21:02

تسبب هيجان البحر وسوء الأحوال الجوية، اليوم الإثنين، في لفظ مياه البحر الأبيض المتوسط جثة سيدة على مستوى شاطئ مارتيل، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون الجثة، التي عثر عليها في طور التحلل، لضحية هجرة سرية، موردة أن مصالح الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث للتحقيق في الموضوع.

الجثة نقلت إلى مستودع الأموات بتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار تشريحها من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عماد الاثنين 25 مارس 2019 - 22:09
رحمها الله ، لقد نجاها الله ببدنها لتكون شاهدة على الفقر والظلم والقمع الذي يدفع الاف المغاربة الى الموت غرقا في عرض البحر بحثا عن العيش الكريم في الضفة الاخرى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - محمد الاثنين 25 مارس 2019 - 22:32
لاحول ولا قوة الا بالله، الله يرحمهم مشاو ضحايا لقمة العيش ،البلاد كلها ثروات والشعب ما زال يموت في البحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.