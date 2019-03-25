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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل ملف مصوّر مستوصف بمراكش

القضاء يؤجل ملف مصوّر مستوصف بمراكش

القضاء يؤجل ملف مصوّر مستوصف بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 25 مارس 2019 - 22:35

أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، جلسة محاكمة مصور مستوصف الملاح إلى الـ15 من شهر أبريل المقبل، قصد إتاحة الفرصة لمصرحيْن من مصرحي المحضر، الذي أنجزته النيابة العامة، للحضور.

ويتابع وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش صاحب الفيديو من أجل نشر وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بمرفق عمومي والتشهير بموظفيه وإهانتهم، على خلفية تصويره للشريط المرئي الذي أشار فيه إلى خلو هذه المؤسسة الصحية من الأطر الطبية والتمريضية.

وكان دفاع مصور مستوصف الملاح طالب، في جلسة سابقة، هيئة القضاء الجالس، الذي تبتّ في هذا الملف، باستدعاء أنس الدكالي، وزير الصحة، وإحضار مندوبته ولو عن طريق النيابة العامة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، حين انتشر هذا الشريط المصور؛ وهو ما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بلاغ قالت فيه: "نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة والتصرفات غير المبررة".

يذكر أن مصور مستوصف الملاح استمتعت إليه الشرطة القضائية بولاية مراكش يوم 15 فبراير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق يوم الـ17 من الشهر ذاته، فقرر هذا الأخير متابعته في حالة اعتقال.

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