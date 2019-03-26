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كُتّاب وآراء
الأمن الإسباني يوقف مغربيا مبحوثا عنه بإيطاليا
أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بميناء طريفة التابع لمدينة قاديس الجنوبية، بعدما تبيّن من خلال مراجعة وثائقه الشخصية أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة إيقاف وتسليم أصدرتها السلطات الإيطالية.
وقالت مصادر أمنية إسبانية إن الموقوف، البالغ من العمر 46 سنة، يواجه تهما متعلقة بـ"التهريب والاتجار الدولي للمخدرات"، مشيرة في السياق نفسه إلى أن المحكمة الجنائية بمدينة ميلانو الإيطالية أصدرت أمرا أوروبيا بغرض إيقافه وتسليمه.
وزادت المصادر ذاتها أن الشخص المعتقل كان يعتزم مغادرة التراب الأيبيري عبر ميناء مدينة طريفة، قبل أن يجري إيقافه من قبل أمنيين مرابطين بالمكان عقب التحقق من هويته، مبرزة أن مراجعة قاعدة البيانات المتوفرة لدى الشرطة كشفت تورطه في جرائم دولية ذات صلة بالممنوعات.
"القضاء الإيطالي صدر حكما بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وثمانية أشهر و25 يوما في حق المهاجر المغربي الموقوف"، تضيف المصادر نفسها، التي أكدت أن التحقيقات الأمنية كشفت أيضا أن "المهاجر المعني يتزعم شبكة دولية للاتجار بمخدر الكوكايين، الأمر الذي قد يعرضه للسجن لمدة 30 سنة إضافية".