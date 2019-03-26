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كُتّاب وآراء
القضاء يحقق في التغرير بقاصرين وسط مراكش
قدمت الشرطة القضائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، شخصا من أجل تهمة التغرير بقاصرين من حي صوكوما بمقاطعة المنارة بمراكش للاعتداء عليهم جنسيا.
وكانت عناصر الأمن توصلت بشكاية من آباء مجموعة من الأطفال الذين تعرضوا لمحاولات عدة للتغرير بهم من خلال تقديم أشكال من الحلوى لهم لاستدراجهم إلى داخل بيت يكتري فيه الشخص المعني غرفة للاعتداء عليهم جنسيا، فأخبروا أسرهم بذلك.
وبناء على شكاية أولياء القاصرين، فتحت الشرطة القضائية بحثا قانونيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم رصد بيت يكتري فيه المشتبه فيه غرفة إلى حين ظهوره، فقامت بتوقيفه مساء يوم الأحد الماضي، وفق رواية مصادر هسبريس.
وأوردت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية قامت بنقل الموقوف إلى مقر دائرة الأمن 12 بالمنطقة الرابعة، وتم تحرير محضر له وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث معه.
وبمقر ولاية الأمن بباب الخميس، استدعت فرقة الأحداث الأطفال المعنيين رفقة آبائهم للاستماع إليهم من جديد، وعرضت الضنين ضمن أشخاص آخرين عليهم وتمكنوا من التعرف عليه، ليوضع بأمر من النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار العدالة بجنايات مراكش لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.