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كُتّاب وآراء
شبهة ترويج المخدرات تطوق "مقدما" في ابن أحمد
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، نواحي سطات، بوضع عون سلطة وتلميذ تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهما في محضر تمهيدي، في انتظار عرضهما على أنظار وكيل الملك بالمدينة ذاتها، للاشتباه فيهما بترويج مخدر "الشيرا" والأقراص المهلوسة.
وأفادت مصادر هسبريس من مدينة ابن أحمد بأن الشرطة القضائية أوقفت في المرحلة الأولى عون سلطة "مقدّم" يشتغل بالملحقة الإدارية الأولى بعاصمة امزاب، على مستوى شارع للا أمينة، بعدما كان على متن درّاجة نارية، للاشتباه في تحركاته إثر توصلها بمعلومات تفيد بممارسته نشاطا محظورا رفقة شريكه "التلميذ" الذي جرى توقيفه في مرحلة ثانية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية أخضعت منزل "المقدّم" للتفتيش، بعد استئذان النيابة العامة المختصة، الذي أسفر عن حجز ما يفوق 20 قرصا مهلوسا، وكمية من مخدر "الشيرا"، ومبلغا ماليا، مع وضع الدراّجة النارية رهن إشارة الضابطة القضائية في انتظار استكمال مجريات البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد.
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تعليقات الزوّار (2)
كما يقول المثل النيوزيلاندي : الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو.