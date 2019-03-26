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كُتّاب وآراء
مصدر: تدخل الأمن لفض اعتصام المتعاقدين قانوني
قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، "غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة، ما اضطرت معه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكيات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام".
وبخصوص محاولة الاعتصام ليلا بمدينة الرباط، التي سعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" بهدف تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا، أوضح المصدر ذاته أن السلطة المحلية وقوات الأمن "حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر.
واقترحت أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام".
وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، يزيد المصدر عينه، "شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكيات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، ما خلف إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية".
وختم المصدر المسؤول بوزارة الداخلية توضيحه بالقول إن تدخل القوات العمومية "كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن الوزارة، بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، "بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
أتحداهم يخرجو لينا بفيديو يوثق ادعاءاتهم الكاذبة.
قد تكون هناك إصابات في صفف القوات العمومية، ولكن ذلك نتيجة دهس بعضهم البعض أو نتيجة لشي واحد طاح من دراجته أثناء دهس المتظاهرين.
ونتحدى الوزارة تعطينا صورة او فيديو يوثق لرشق الأساتذة للقوات العمومية بالحجارة.
قتلناهم بالسلمية. ما صابو منين يدوزو عطاوها للكذب والبهتان.