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الرئيسية | حوادث | مصدر: تدخل الأمن لفض اعتصام المتعاقدين قانوني

مصدر: تدخل الأمن لفض اعتصام المتعاقدين قانوني

مصدر: تدخل الأمن لفض اعتصام المتعاقدين قانوني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:15

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، "غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة، ما اضطرت معه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكيات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام".

وبخصوص محاولة الاعتصام ليلا بمدينة الرباط، التي سعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" بهدف تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا، أوضح المصدر ذاته أن السلطة المحلية وقوات الأمن "حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر.

واقترحت أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام".

وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، يزيد المصدر عينه، "شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكيات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، ما خلف إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية".

وختم المصدر المسؤول بوزارة الداخلية توضيحه بالقول إن تدخل القوات العمومية "كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن الوزارة، بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، "بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moramdres الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:25
أين حصيلة اصابة الأساتذة المتعاقدين مسااكن كلاوها فعضامهم
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11
2 - أستاذ فرض عليه التعاقد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:25
أتحدى الداخلية أن تخرج ولو صورة او فيديو يظهر ما يحالون أن يلصقوه بالأساتذة الشرفاء بالعكس في صفوف الأساتذة عددنا حوالي 400 إصابة منها 100 بالغة الخطورة ولكن الجميع على دراية بأن المخزن كذاب وان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سوف سنتصرون
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17
3 - فرنسا الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:26
الله يحفظ و أتمنى الهدوء والاستقرار و ضبط النفس من الطرفين سواء الأساتذة أو الأمن .
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4
4 - متعاقد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:27
تحية لرجال الامن والقوات المساعدة ،وفقكم الله في مهامكم،الطرد هو الحل ،ضيعوا اولادنا الله يضيعهم ،اطردوهم سيعودون يوم الجمعة للضحك على القانون ،الطرد وفسخ العقد
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-19
5 - سليمان الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:31
تماما مثلما الكيان الصهيوني كلما قصف و قتل و شردَّ ، إدعى و روَّج أنه الضحية . ماذا يوجد بدواخلكم النفسية يا قوم ؟!!!
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2
6 - جواد الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:32
المتعاقدين يريدون إسقاط التعاقد فقط، و ذهبوا إلى الرباط ليس من أجل مواجهة القوات العمومية، ولكن للمطالبة بحقهم المشروع. من خلال الصحافة و منهم جريدة هسبريس، مشكورة على التغطية، رأينا من ضرب و من ضرب، و رأينا الحكرة ديال بصح. حشومة.
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8
7 - هشام كولميمة الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:34
عهدنا مثل هذه الخطابات من وزارة الداخلية...حتى الأساتذة المتعاقدون كانت وقفتهم سلمية و قانونية.( يجب إدماجهم في الوظيفة العمومية).
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4
8 - حسن الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:34
هل يوكد الحجر في باب البرلمان لم نرى ولم نشاهد اي رشق ولا رمي قنينات مياه على الداخليه ان تحاور المتظاهرين بحكم ان الحكومه غير قادره على الحوار لكونها ضعيفه وغير منشجمه ولا تفكر الا في انتخابات2021
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4
9 - مراقب الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:39
ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال ...لارجوع لا استسلام الى الامام دقت ساعة الحسم ....المسألة مسألة وقت .والله االعظيم يا قناديل الوطن يا اساتذة بلدي
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5
10 - محمد بنسودة الثلاثاء 26 مارس 2019 - 18:42
كذب وزارة الداخلية مفضوح. الصحافة العالمية والوطنية كلها عمية إلا وزارة الداخلية لي شافت رشق الأمن بالحجارة.
أتحداهم يخرجو لينا بفيديو يوثق ادعاءاتهم الكاذبة.
قد تكون هناك إصابات في صفف القوات العمومية، ولكن ذلك نتيجة دهس بعضهم البعض أو نتيجة لشي واحد طاح من دراجته أثناء دهس المتظاهرين.

ونتحدى الوزارة تعطينا صورة او فيديو يوثق لرشق الأساتذة للقوات العمومية بالحجارة.

قتلناهم بالسلمية. ما صابو منين يدوزو عطاوها للكذب والبهتان.
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