سقوط من الطابق الخامس يصرع خمسينيا بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شخص في الخمسينات من العمر مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الخامس لعمارة تقع في نفوذ الدائرة الحضرية رقم 2 بمدينة أكادير.

ورجّح شهود عيان أن يكون المفارق للحياة أقدم على الإلقاء بنفسه من الطابق الخامس، واضعا بذلك حدّا لحياته، في ظروف لازالت مجهولة.

وانتقلت المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية إلى المكان، حيث أشرفت على نقل جثة الخمسيني إلى مستوع الأموات، من أجل تشريحها؛ فيما جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الواقعة.