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الرئيسية | حوادث | سقوط من الطابق الخامس يصرع خمسينيا بأكادير

سقوط من الطابق الخامس يصرع خمسينيا بأكادير

سقوط من الطابق الخامس يصرع خمسينيا بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 19:10

لقي شخص في الخمسينات من العمر مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الخامس لعمارة تقع في نفوذ الدائرة الحضرية رقم 2 بمدينة أكادير.

ورجّح شهود عيان أن يكون المفارق للحياة أقدم على الإلقاء بنفسه من الطابق الخامس، واضعا بذلك حدّا لحياته، في ظروف لازالت مجهولة.

وانتقلت المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية إلى المكان، حيث أشرفت على نقل جثة الخمسيني إلى مستوع الأموات، من أجل تشريحها؛ فيما جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - x ben X الثلاثاء 26 مارس 2019 - 19:22
إن لله و إن إليه راجعون اللهم ارحمه و تجاوز عنه و جميع المسلمين.
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2 - Abdelghani الثلاثاء 26 مارس 2019 - 19:25
تنظن فهاد 2019 غادي نحطموا الرقم القياسي العالمي في عدد الدول التي ينتحر شعبها ... هناك خلل ما خلل كبير في السياسة اﻹجتماعية و اﻹقصاء و التهميش ... و سيظل الشعب ينتحر و ينتحر ... ثم سيفهم انه بدل اﻹنتحار يجب مواجهة من يتسببون في اﻹنتحار و أسباب اﻹنتحار ...
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3 - مناجي الثلاثاء 26 مارس 2019 - 19:50
ا نها الحياة تغري كل كاءن حي ان يعيشها وان يستمتع بها طولا وعرضا ولا احد منا يكره الدنيا اادا كان عاقلا ولكن رغم كل هذا الحب والولع بهاته الدنيا نجد البعض منا محاصر بحواجز واشواك ومعيقات تجعل من حياته عبارة عن سجن يريد مغادرته دون تفكير لانه يراه عبارة عن جهنم في الدنيا نجانا الله واياكم وجعل طريقنا سالكة في الوصول الئ دار البقاء الداءمة .
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4 - مغربي من المغرب الثلاثاء 26 مارس 2019 - 19:52
لعن الله الشيطان الرجيم اللذي يتربص ببني آدم إذ يوسوس له بمختلف الذنوب والمعاصي حتى الهلاك والإنتحار والعياذ بالله.
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5 - مغربي أمريكي الثلاثاء 26 مارس 2019 - 19:59
يجب منع و تحريم لعبة السردين الأزرق.
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