24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: زيارة الملك تستنفر مسؤولي العاصمة الاقتصادية
- المنتخب المغربي ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية بطنجة
- بشير طرطاق يستقيل من رئاسة المخابرات الجزائرية
- محكمة الاستئناف تقترب من طيّ ملف المهدوي ونشطاء حراك الريف
- تنسيق نقابي يدعو إلى إضراب إقليمي في زاكورة
رفع أسعار الأدوية يدفع "وزارة الصحة" إلى تنبيه مصحات خاصة (5.00)
- إبرام أضخم الصفقات العسكرية في تاريخ المغرب يزعج أعداء المملكة - (159)
- الخلفي: احتجاج الأساتذة غير مبرر .. والتعاقد بريء من "الإملاءات" - (158)
- المنتخب المغربي ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية بطنجة - (103)
- قائد الجيش الجزائري يعلن شغور منصب رئيس البلاد - (73)
- "الأساتذة المتعاقدون" في الدار البيضاء يطالبون بتعجيل صرف المنح - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
18 قتيلا و2004 جرحى .. حصيلة حوادث المدن
لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2004 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1520 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 مارس الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألف و743 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و146 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و597 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و649 ألف و675 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4842 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8072 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 232 مركبة.