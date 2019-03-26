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الرئيسية | حوادث | 18 قتيلا و2004 جرحى .. حصيلة حوادث المدن

18 قتيلا و2004 جرحى .. حصيلة حوادث المدن

18 قتيلا و2004 جرحى .. حصيلة حوادث المدن
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 15:39

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 2004 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1520 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألف و743 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و146 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و597 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و649 ألف و675 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4842 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8072 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 232 مركبة.

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