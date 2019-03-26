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كُتّاب وآراء
صاعقة رعدية تنهي حياة عشريني نواحي سطات
لقي شابّ عشريني، مساء الثلاثاء بجماعة مزورة نواحي سطات، مصرعه نتيجة إصابته بصاعقة رعدية، بالقرب من منزل العائلة بدوار أولاد سليم.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، المزداد سنة 1993 بدوار أولاد سليم التابع لجماعة مزورة، وهو أعزب، كان بصدد إرجاع إحدى البهائم إلى الحظيرة، بعد بداية عواصف رعدية بإقليم سطات مساء اليوم؛ إلا أنه أصيب بحروق خطيرة نتيجة عاصفة رعدية، أدّت إلى وفاته في الحين.
وانتقل إلى مكان وجود جثة الهالك كل من ممثل عن السلطة المحلية بمزورة وعناصر من الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد سعيد، حيث قاموا بمعاينة جثة الشاب وتوجيهها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث بمستشفى سطات، قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامّة المختصة.