24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. رفع أسعار الأدوية يدفع "وزارة الصحة" إلى تنبيه مصحات خاصة (5.00)

  2. علم الأرقام: أي رمزية لسنتك الشخصية؟ (5.00)

  3. جمعويون يطالبون بمقاربات تنموية ناجعة في زاكورة (5.00)

  4. "إنوي" تراهن على العصرنة لإطلاق الجيل الخامس (5.00)

  5. زيغانغ يستعرض بأكاديمية المملكة معركة الصين للقضاء على الفقر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إدانة سائق "قطار بوقنادل" بخمسة أشهر حبسا

إدانة سائق "قطار بوقنادل" بخمسة أشهر حبسا

إدانة سائق "قطار بوقنادل" بخمسة أشهر حبسا
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 23:55

قال شوقي أجانا، محام بهيئة الرباط، إن ابتدائية سلا قد أصدرت حكما يقضي بخمسة أشهر وخمسة أيام في حقّ سائق "قطار بوقنادل" الذي انحرف عن سكته صباح يوم الثلاثاء 16 أكتوبر في العام الماضي؛ وهو ما يعني أن المحكمة حكمت بما قضاه سائق القطار في السجن.

الحكم بخمسة أشهر يعني، حسب المحامي، أن المحكمة أدانَتْ سائق القطار في ما هو متابع بشأنه من تهم؛ من بينها القتل الخطأ.

وأضاف دفاع سائق "قطار بوقنادل" أن التعليق على الحكم سيكون بالطعن أمام محكمة الاستئناف، بعد قراءة قرار رئيس المحكمة.

وجدّد المحامي تأكيده على إيمانه بـ"مبدأ البراءة"، وزاد قائلا إن مناقشة الحكم بالإدانة ستتمّ مع الجهة المختصّة، التي هي محكمة الاستئناف، موضّحا في هذا السياق أن الحكم "منصف لأهل السائق"؛ لأنه سيذهب إلى منزله اليوم أو غدا، "وهذا شيء جميل"، بتعبير المحامي.

وقد ذكر بحث أنجزته، نهاية العام الماضي، مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي حول حادث انحراف القطار أن "السرعة المفرطة التي بلغت 158 كلم، عوض السرعة القصوى المحددة في ذلك المكان في 60 كلم، هي التي أدت إلى الحادث واصطدام القاطرة بقنطرة على مستوى منطقة بوقنادل".

وكان سائق "قطار بوقنادل" متابعا في حالة اعتقال، منذ شهر أكتوبر في 2018، ووجّهت إليه النيابة العامة تهمة "القتل والجرح الخطأ"، عقب حادثة انقلاب القطار الذي كان يقوده بجماعة بوقنادل، القريبة من مدينة سلا، في الـ16 من شهر أكتوبر في العام الماضي.

وقد أودى انحراف "قطار بوقنادل" بحياة 7 أشخاص، وتسبّب في جرح أزيد من مائة مسافر. ورافقت شهور محاكمة السائق، الذي أدانته ابتدائية سلا اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية لأسرته أمام بوابة المحكمة طالبت آنذاك بإسقاط التهم التي توبع بها، وإخلاء سبيله.

وعبّرت ابنة سائق "قطار بوقنادل"، التي كانت حاضرة اليوم بالمحكمة الابتدائية في سلا، عن فرحها بالحكم الذي سيمكّن أباها من الخروج، معبّرة عن حمدها الله بغضّ النّظر عن طبيعة الحكم؛ لأن لقاء أبيها سيتجدّد بأفراد عائلته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - RALEUR الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:09
مبروك لهذا السائق ولعائلته، وهل سيرجع لعمله أم لا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - hamid الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:18
المشكل هو ان المحكمة ادانته فكيف ستتعامل ONCF مع وضعيته الادارية هل مطرود ام سيعود لعمله مع عدم احتساب هذه المدة من العمل التي كانت حتما دون اجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - زكرياء المغربي الأربعاء 27 مارس 2019 - 00:26
لدينا الثقة في القضاء المغربي ✍✍
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.