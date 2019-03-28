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كُتّاب وآراء
ضبط شاب لترويج "حبوب هلوسة" بمدينة مكناس
أفادت ولاية أمن مكناس بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها تمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 1311 قرصا مهلوسا من مخدري الإكستازي وريفوتريل.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة على حقيبة يدوية كانت بحوزته من العثور على كمية المؤثرات العقلية المحجوزة التي يشتبه في عرضها للترويج.
تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.