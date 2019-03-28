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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف أكبر مروج خمور في القصر الكبير

الأمن يوقف أكبر مروج خمور في القصر الكبير

الأمن يوقف أكبر مروج خمور في القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 28 مارس 2019 - 17:10

أوقفت عناصر الأمن بحي السلام بالقصر الكبير، صباح اليوم، أحد أكبر مروجي الخمور بالمدينة، مع حجز 525 قنينة خمر من مختلف الأنواع، بين ما هو محلي ومهرب.

الموقوف، (م.ح، من مواليد 1980)، الملقب بولد بوعزة، لديه عدة سوابق في الاتجار بالخمور، وموضوع مجموعة من مذكرات البحث الوطنية.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه إلى العدالة.

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