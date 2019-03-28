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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف العثور على جثتين بمدينة مكناس

الغموض يلف العثور على جثتين بمدينة مكناس

الغموض يلف العثور على جثتين بمدينة مكناس
رشيد الكويرتي
الخميس 28 مارس 2019 - 19:20

عثر، صباح الخميس، على حلاق، في عقده الخامس، جثة هامدة داخل شقته السكنية الكائنة بحي قرطبة وسط مدينة مكناس، وذلك بعد أن فارق الحياة في ظروف غامضة.

وكانت ولاية أمن مكناس تلقت إخطارا مفاده العثور على جثة الحلاق المذكور داخل منزله، فانتقلت العناصر الأمنية، على الفور، إلى المكان، وفتحت تحقيقا، بأمر من النيابة العامة، حول ملابسات الحادث.

وفي حادث منفصل، وقبل ساعات قليلة من اكتشاف الجثة في حي قرطبة، عثر بعض المارة على جثة شخص ثان، في عقده السادس، بمكان خال بحي الزيتون بمدينة مكناس، لقي حتفه، بدوره، في ظروف غير معروفة، باشرت التحقيق في شأنها المصالح الأمنية لمكناس.

ونقلت جثتا الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، للتأكد من سبب الوفاة.

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