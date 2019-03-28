غرق طفلين في صهريج ضيعة فلاحية بشيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ طفلان، اليوم الخميس، روحيهما غرقا بصهريج مائي داخل ضيعة فلاحية توجد بدوار الحكات بجماعة أهديل بإقليم شيشاوة.

الهالكان، اللذان كانا قيد حياتهما يبلغان من العمر ست وتسع سنوات، حاولا السباحة بهذا الصهريج؛ لكن المنية وافتهما بعدما غرق أحدهما وحاول الثاني إنقاذه دون جدوى ليغرقا معا، إلى حين اكتشاف ذلك من لدن والد أحدهما.

وحال توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطات المحلية ودركيان من المركز الترابي لسد المختار وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بانتشال جثتي القاصرين، اللذين نقلا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة لتخضعا للتشريح الطبي.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي المختار، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على فتح تحقيق في ملابسات وظروف هذا الحادث.