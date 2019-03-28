الدرك يحجز 4 أطنان من "الماحيا" نواحي إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لـ"التمسية"، التابع لسرية إنزكان، اليوم بدوار "آيت موسى" في جماعة التمسبة، من تفكيك مصنع سري لتقطير وإعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا). كما أوقفت شخصا مشتبها فيه في إعداد هذا المصنع والاتجار في ماء الحياة، وآخر يُعد شريكا له.

وجاءت هذه العملية الأمنية على إثر تجميع مجموعة من المعطيات عن المحل سالف الذكر، يشتبه في اتخاذه مصنعا تقليديا لتقطير "الماحيا"، قبل أن تتم مداهمته؛ وهو ما مكن من حجز نحو نصف طن من المسكر المعدّ للترويج، بالإضافة إلى أزيد من 4 أطنان من التين المخمر، إلى جانب عدة أوان ومعدات تستخدم في عملية الطهي والتقطير.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهما؛ فيما جرى إتلاف الكمية المحجوزة من التين المخمر ومسكر "الماحيا" المُقطّر.