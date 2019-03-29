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الرئيسية | حوادث | شابة تفلت من الانتحار بسم القوارض في بيوكرى

شابة تفلت من الانتحار بسم القوارض في بيوكرى

شابة تفلت من الانتحار بسم القوارض في بيوكرى
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 29 مارس 2019 - 18:33

نُقلت فتاة، يبلغ عمرها 19 سنة، خلال الساعات الأولى من اليوم، إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، على إثر تناولها لسم القوارض بالمقهى الذي تشتغل فيه بحي مولاي رشيد في الجماعة الترابية بيوكرى.

وأورد شهود عيان أن الشابة، التي تقطن في حي "بوعلاكة" ببيوكرى، حاولت وضع حدّ لحياتها وسط المقهى سالف الذكر، بتناول سم القوارض، قبل أن يتم التدخل لنقلها إلى المستشفى في حالة صحية وُصفت بالحرجة.

ولم تستبعد مصادرنا أن تكون الفتاة تُعاني مشاكل أسرية، ما دفعها إلى محاولة الانتحار بهذه الطريقة. وقد حلّت السلطات المحلية والأمنية بعين المكان، وفتحت تحقيقا في ملابسات القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ام ايمان الجمعة 29 مارس 2019 - 19:06
نسأل لله اللطف في عباده ونسأل لله الفرج لكل من يمر بضيق. واخيرا نسأل لله قوة الإيمان حتى نتجاوز المصائب. لأننا مسلمين نسلم له الأمر كله.
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